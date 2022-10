Unijní státy se stále více kloní k oddělení cen plynu od elektřiny, řekl po neformálním jednání Fiala

Stále větší podporu mezi státy Evropské unie má oddělení cen plynu od cen elektřiny. Na tiskové konferenci po pátečním neformálním summitu EU v Praze to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Navrhoval též uvolnění emisních povolenek z tržní rezervy. Praha 18:40 7. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Petr Fiala na tiskové konferenci na pražském summitu | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: Český rozhlas

„Stále větší podporu má oddělení ceny plynu od ceny elektřiny, to by znamenalo ve výsledku snížení cen pro občany i firmy v Evropské unie,“ uvedl předseda vlády. Je podle něj nutné také hledat celoevropské možnosti pomoci s cenami energií velkým firmám, které není možno podporovat ze státních rozpočtů.

‚Významný, ale nikoliv poslední krok k omezení vysokých cen energií.‘ Rada EU schválila opatření Číst článek

Členské země EU podle Fialy volají po společném evropském řešení a nechtějí se pouštět do národních cest, které by mohly být dražší a nemusely by vést ke kýženému výsledku.

Předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová poznamenala, že státy EU podporují společné nákupy plynu v příštím roce tak, aby se vzájemně nepřeplácely. Pokud jde o plyn z Ruska, podle šéfky EK aktuálně tvoří 7,5 procenta plynu importovaného do EU, zatímco dříve to bylo 40 procent.

EU se podle von der Leyenové také podařilo snížit celkovou spotřebu o desetinu a naplnit zásobníky na téměř 90 procent, což znamená o 15 procent vyšší zásoby než stejnou dobou loni.

Za zásadní považuje von der Leyenová kromě společných nákupů plynu také ustálit jeho cenu a zabránit spekulacím s ní. Dalším krokem je částečné oddělení dopadu cen plynu na cenotvorbu elektrické energie.

Šéfka EK ale také apelovala na investice do obnovitelných zdrojů energie. Komise podle ní bude hledat další možnosti financování dotačních programů.

Podle předsedy Evropské rady Charlese Michela je na jednání lídrů zemí EU za dva týdny potřeba přijmout nezbytná opatření pro snížení cen energetických zdrojů. Dále apeloval na snížení spotřeby a hovořil o otázce bezpečných dodávek plynu, přičemž také zmínil společné nákupy a čím dál širší podporu pro ně. V tomto ohledu má za důležité jednat s třetími zeměmi, které by se mohly v budoucnosti stát spolehlivými partnery.