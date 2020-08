Zrušení superhrubé mzdy připraví státní kasu o 90 miliard, ale vylepší platy, vysvětluje Schillerová

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce zrušit superhrubou mzdu a zavést 15procentní daň z hrubé mzdy. V minulosti přitom stejný návrh opoziční ODS odmítal. Návrh kritizují mimo jiné komunisté, podle kterých by ještě více zatížil státní rozpočet. Rozpočet se už teď plánuje se schodkem půl bilionu korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) odhaduje, že by změna pro státní kasu představovala ztrátu v řádech desítek miliard korun. Praha 16:32 2. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alena Schillerová | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Od příštího roku by mohli zaměstnanci v Česku platit 15 procentní daň z hrubé, nikoliv superhrubé mzdy. Třeba zaměstnanec s 30 tisícovým příjmem by si tak měsíčně polepšil o patnáct set korun.

Babišův návrh podporuje i opoziční ODS. Stejný záměr z dílny občanských demokratů leží podle místopředsedy strany Zbyňka Stanjury v Poslanecké sněmovně.

„Pokud to Andrej Babiš a jeho Hnutí ANO myslí vážně, tak v této chvíli existuje většina v poslanecké sněmovně, které je schopna superhrubou mzdu zrušit a zavést hrubou mzdu ve výši 15 procent. To znamená v průměru pro každého zaměstnance o 7 procent víc každý měsíc na výplatní pásce,“ vysvětlil Stanjura pro Radiožurnál.

Ztráta 90 miliard korun

Podle ministryně financí Aleny Schillerová (za ANO) by snížení daně na 15 procent dávalo větší smysl než snížení na 19 procent, jak původně stálo ve vládním prohlášení. Opatření by podle ní zaměstnancům výrazně pomohlo.

„Na druhé straně zůstávají rozpočtové dopady. Ty jsou nemalé, jsou asi 90 miliard korun. Přičemž, když započteme multiplikaci, tedy že lidé vezmou peníze, utratí je, a tak získáme něco na DPH. Asi 75 miliard,“ komentuje plán ministryně.

Rozpočet, který má už tak rekordně vysoký schodek půl bilionu korun, by podle šéfky Národní rozpočtové rady Evy Zamrazilové přišel o velkou část druhé nejvýznamnější položky příjmu. ODS se ale dopadů na rozpočet neobává.

„Jsme přesvědčení, že je mnohem lepší nechat peníze daňovým poplatníkům. Většina peněz se vrátí do ekonomiky ve výdaji domácností. Takže je to určitě správný krok a je to mnohem lepší než nesmyslné dotace, které chtěla vláda,“ odůvodnil rozhodnutí Stanjura.

ODS by podle Stanjury vládní návrh podpořila i pokud by neobsahoval zrušení solidární daně, kterou také chtějí prosadit. Vláda se ale ke zrušení daně, kterou nyní platí lidé pobírající více než čtyřnásobek průměrné mzdy, nejspíše nechystá.

Podle šéfa sociální demokracie Jana Hamáčka je tak velká ztráta státního příjmu problematická. I tak ale ČSSD návrh podporuje a chce o něm na podzim se svým koaličním partnerem diskutovat.

„Návrh pana premiéra chápu jako vstup do diskuse ze strany hnutí ANO. Je potřeba si uvědomit, že tak, jak to navrhl, by to znamenalo propad v rozpočtu o nějakých 90 miliard korun. A to si nejsem jist, že je ufinancovatelné, ale o tom se ještě můžeme bavit. Obecně platí, že podporujeme zrušení superhrubé mzdy.“

Podpora pro státní rozpočet

Komunisté, kteří vládu tolerují a jejichž podporu vláda doteď potřebovala právě třeba na schvalování rozpočtu, jsou ale k návrhu mnohem více kritičtí. Podle poslance za KSČM Jiřího Dolejše premiérův návrh kopíruje plán ODS a sám Babiš tím podle něj avizuje, že se chce opřít spíše o podporu pravicové opozice.

Rozhodnutí by ale mělo přímý dopad na rozpočet, a proto by si podle něj i tam vláda musela v takovém případě hledat podporu jinde.

„Chápeme, že příští rok bude velmi specifický, že možná do jara bude pokračovat ekonomická recese, ale tento krok není mimořádného charakteru. Je to systémové opatření a myslíme si, že by mohl výrazně narušit daňový systém. Pokud se půjde tímto směrem a nebudou žádné kompenzace, tak by naše podpora pro rozpočet 2021 byla velmi nepravděpodobná, pak bych ji skoro vyloučil,“ prohlásil Dolejš.

To zdůrazňuje i Zamrazilová. Nejde ani o zrušení samotné superhrubé mzdy, ale o novou daňovou sazbu. Připomíná, že by krok ovlivnil i budoucí rozpočty a tedy ne jen ten na rok 2021. Podle ní by se tak dlouhodobě zvyšoval státní deficit.

„Upozorňujeme na to, že pokud opatření zavést, nemůže být sazba taková, aby vytvářela deficity tohoto rozměru. Otázkou tak bude hlavně sazba daně,“ dodala.

Místopředseda Poslanecké sněmovny a šéf ODS Petr Fiala nabídl už v prosinci Babišovi zrušení superhrubé mzdy, a to v přímém přenosu České televize. Fiala chtěl po předsedovi vlády, aby během vysílání podepsal společnou dohodu. Babiš to ale odmítl. Řekl, že „je to megapodvod ODS na voliče“ a že by takový zásah zničil Česko.