Superhrubou mzdu zavedla ODS, teď ji chce zrušit. ‚Byla to chyba,‘ vysvětluje Skopeček

ODS podala do sněmovny návrh na zrušení superhrubé mzdy. Jaký je pocit rušit něco, co sama ODS před lety zavedla?

Jan Skopeček: Superhrubá mzda byla chyba. Nepovažuji za logické, aby lidé platili daně z daní

„Myslím si, že ta situace je jinde, koncept se ukázal jako ne úplně šťastný,“ přiznává ve vysílání Radiožurnálu ekonomický expert ODS Jan Skopeček.

Byla tedy chyba zavádět superhrubou mzdu? „Myslím, že to chyba byla. V té době bych s tím nesouhlasil, je potřeba si říci, že ODS v té době vládla v koalici,“ upozorňuje.

„Otevřeli jsme v České republice téma rovné daně, to se nám podařilo prosadit, že to nebylo ve stoprocentně ideální podobě, kterou bych si já představoval, to už je výsledek tehdejší politické situace,“ dodává Skopeček.

Zrušení solidární daně, kterou také ODS zaváděla

ODS také navrhuje zrušení solidární daně, což je další daň, kterou jejich vláda zavedla. Byl to jeden z momentů, kdy ODS porušila svou dlouhodobou politiku nezvyšování daní, zejména daní z příjmů. Co k jejímu zavedení vedlo? „Solidární daň byla zavedena na časově omezené období,“ upozorňuje Skopeček.

„Už v legislativním návrhu byla zmínka, že má skončit v roce 2015. Byla to mimořádná věc. Ve chvíli hospodářských problémů požádali představitelé ODS nejvyšší příjmovou skupinu, aby se na nákladech recese podílela. Předešlá vláda si bohužel zvykla na státní přerozdělování, vyhovovalo jí, že má ty peníze navíc a časově omezené opatření zachovala do dnešních dnů,“ doplňuje ekonomický expert ODS.

„Nepovažuji za logické, aby lidé platili daně z daní. Když si ke svému výdělku připočtu zdravotní a sociální pojištění, což se sice pojištěním nazývá, ale není to nic jiného než daň, tak ještě z té částky platit daň z fyzických osob nepovažuji za ekonomicky logické, normální,“ hájí změny Skopeček.

Na superhrubou mzdu už si lidé a firmy zvykli. Není chybou opět pravidla měnit? „Myslím si, že je to zjednodušení. Koncept tradičního základu daně je jednodušší, v tomto směru jde o zjednodušení a zpřehlednění daňového systému,“ tvrdí ekonomický expert ODS Jan Skopeček.