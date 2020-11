Harakiri a maximum špatného. Vládní i opoziční politici hodnotí daňovou kombinaci ze sněmovny

Zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmu fyzických osob z dílny hnutí ANO bylo doplněno o opoziční návrh Pirátské strany týkající se slevy na poplatníka. Ta ale měla být i podle samotných Pirátů jen alternativou k vládnímu záměru. Dohromady tyto návrhy hrozí obrovským výpadkem příjmů státního rozpočtu. „Ta kombinace, která vzešla ze sněmovny, je naprosto smrtící,“ komentuje výsledek starosta Bohumína Petr Vícha (ČSSD). Praha 15:48 23. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ještě před rokem hodnotil premiér Andrej Babiš (ANO) zrušení superhrubé mzdy jako posílání země „do kopru“ | Zdroj: Reprofoto z ČT24

Právě poslanci sociálních demokratů hlasovali pro návrh Pirátů, který sám Vícha považuje za účelnější, pokud jde o podporu ekonomiky tím, že stát nechá lidem více peněz, aby mohli podpořit krizí zasaženou domácí ekonomiku.

Splynutí dvou alternativ ale nevítá a označuje ho za smrtící kombinaci. „Jako starostu mě to naprosto vyděsilo. Třeba pro naše město je to minus 60 milionů, což je asi polovina toho, co normálně dáváme na investice,“ řekl Vícha Českému rozhlasu Plus.

Jiná doba

Názorové turbulence českého premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který ještě před rokem hodnotil variantu zrušení superhrubé mzdy jako poslání země „do kopru“, obhajuje místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Jan Volný (ANO).

„Je jiná doba. V normálních časech by to možná nebylo úplně rozumné, ale v této době, kdy potřebujeme nastartovat ekonomiku, je to prostě výhodné. Celá Evropa rve neskutečné peníze do občanů a ekonomiky, celá Evropa se zadlužuje… Protože to je asi jediný způsob, jak se z tohoto srabu dostat.“

Ani Volný ale nesouhlasí se spojením dvou diskutovaných návrhů. „Je to harakiri. Mělo by to zůstat jen v pozici zrušení superhrubé mzdy,“ míní.

Diskuze se senátory

Premiér Babiš se chystá jednat se senátory, kteří mají možnost do vládního návrhu zasáhnout.

„Očekávám diskusi o tom, že není možné, abychom nyní zvyšovali deficit státního rozpočtu o dalších 130 miliard a že pan premiér bude mít nějaký návrh, jak bychom v Senátu znění zákona upravili,“ říká předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS).

Za vzniklou situaci je podle něj odpovědná zejména vláda. „Když dá jeden člen vlády pozměňovací návrh, který znamená zářez do rozpočtu minus 35 miliard – to je ten pirátský návrh, který podpořila ČSSD – a druhý člen vlády, premiér, dá návrh, aby se zvýšil deficit o 80 miliard korun tím, že navrhuje zrušení superhrubé mzdy a zavedení daně 15 procent, tak předpokládám, že oba vědí, co dělají.“

Podle Vystrčila je potřeba najít rozumný kompromis, který umožní přijetí pozměňovacího návrhu ve sněmovně. „To, co se stalo, je maximum špatného. Nedovedu si představit, že bychom v Senátu ten návrh přijali v nezměněné podobě.“

Zásadní je vyřešit kompenzaci krajů a obcí a snížení deficitu na nějakou rozumnou hodnotu. A vláda by měla předložit návrh úspor na výdajové straně, uzavírá šéf Senátu s tím, že není možné snižovat příjmy a přitom nesnižovat i výdaje.

