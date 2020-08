Nemáme ani 6 miliard na jízdné, natož 90 miliard ročně na zrušení superhrubé mzdy, říká ekonom Klimeš

Před svým odjezdem na dovolenou premiér Andrej Babiš (ANO) překvapivě znovuotevřel otázku zrušení superhrubé mzdy. Přestože se o zrušení superhrubé mzdy na české politické scéně debatuje už celé desetiletí, nový plán premiéra vyvolal mnoho otázek. Mluví se hlavně o tom, čím by vláda nahradila výpadek tohoto příjmu ve státním rozpočtu. Praha 14:09 5. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zrušení superhrubé mzdy by vytvořilo výpadek v rozpočtu - probíhá tak debata, čím by ho vláda nahradila (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Ten by měl podle odhadů při plánovaném zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmu na 15 procent vyjít státní kasu každoročně na 90 miliard korun.

„Myslím si, že teď na to není vůbec vhodný čas. Jsme uprostřed ekonomické recese, potřebujeme výrazně podpořit nejrůznější segmenty ekonomiky a tohle je extrémně plošné opatření,“ zhodnotil premiérův návrh pro Český rozhlas Plus komentátor David Klimeš ze serveru Aktuálně.cz.

Připomíná přitom, že za běžných okolností má stát problém najít v rozpočtu i šest miliard korun na slevu na jízdném. „A toto je devadesátimiliardový výpadek, který by nebyl jen příští rok, ale každý rok. Bez navýšení jiných daní – ať už majetkových, DPH, firemních daní nebo něčeho jiného, je to nepřijatelné. Pochybuji, že by něco takového prošlo sněmovnou.“

Sbližování s ODS?

Občanská demokratická strana v tiskové zprávě připomněla, že její návrh – obsahově odpovídající Babišovu – čeká ve sněmovně na projednání už celé dva roky a vládní kabinet k němu už dříve vydal nesouhlasné stanovisko.

„Je otázka, jestli celým tím záměrem – kromě pár novinových titulků, že Andrej Babiš přilepší všem tisíce korun na výplatě – není právě sbližování s druhou nejsilnější stranou v Poslanecké sněmovně, což je ODS. Uvidíme, jestli je to skutečně jen nějaký předvolební tahák, nebo jde o novou politika nejsilnějšího vládního hnutí,“ komentuje novinář.

Ačkoli se návrh zřejmě nepodaří prosadit už nyní, Klimeš nevylučuje, že po sněmovních volbách se tento krok může stát pojícím tmelem další vládní koalice ANO, tentokrát s ODS.

Obavy opozice

Jako nejrealističtější z tuctů nápadů, které se na téma superhrubá mzda ze deset let nashromáždily, vidí Klimeš ten, s nímž přišla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Ta navrhla zrušení superhrubé mzdy při velmi mírném snížení reálné sazby z přibližně 20 procent na 19 procent.

Z řad opozice už se objevilo několik kritických vyjádření k návrhu premiéra Babiše. „Když jsme navrhovali zvýšit základní daňovou slevu na poplatníka přibližně o 5000 korun, hlasovala celá vládní koalice proti s odkazem na rozpočtové dopady. Proto mě překvapuje, že nyní navrhují opatření s dopady násobně vyššími,“ napsal poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová upozornila na chybějící důchodovou reformu a místopředsedkyně STAN Věra Kovářová vyjádřila obavy, že třetina z rozpočtového výpadku zasáhne obce a kraje. „Kabinet jede z kopce proti zdi. Náraz bohužel pocítí i generace budoucí, které ponesou následky nezodpovědného jednání této vlády,“ dodala.