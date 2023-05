Svatební šaty podražily. Některé půjčovny zvedly ceny oproti loňsku až o dvacet procent

„Čekala jsem na ten pověstný wow efekt, který se u žádných šatů nedostavil. Ale ty, které mám na sobě právě teď, jsou asi ty, které zvolím pro svůj svatební den,“ usmívá se Zuzana, zatímco se prohlíží ve vysokém zrcadle v malé půjčovně a prodejně šatů v centru Prahy.

Dlouhé bílé svatební šaty si nechce koupit, ale půjčit, aby o něco ušetřila.

„Každá svatba má relativně extenzivní rozpočet a v dnešní době to není jednoduché. Zvolili jsme si relativně drahé svatební místo, takže náš rozpočet se pohybuje kolem půl milionu,“ doplňuje pro Radiožurnál.

Ceny v této půjčovně začínají na 10 tisících. Nejnovější modely jsou ale dražší, jejich vypůjčení stojí i 25 tisíc. „Šaty po nové sezoně jdou do výprodejové částky. Standardně se u nás půjčení pohybuje kolem 15 nebo 16 tisíc,“ říká manažerka Dominika Sklenářová.

Oproti loňsku musela půjčovna, která šaty dováží z Austrálie, zdražit o 20 procent. Kvůli vyššímu nájmu, energiím i ceně dopravy. Přesto ale letos o zákaznice nouzi nemá. „Většinou k nám chodí okolo čtyř až pěti nevěst denně, o víkendu chodí i víc. Každá asi druhá slečna si šaty půjčí,“ upřesňuje Sklenářová.

Zdražit musely v letošním roce i další půjčovny. Většina z těch, které Radiožurnál oslovil, zvedla ceny o přibližně deset procent.

Dražší ušití na míru

Hlouběji do kapsy ale letos sáhnou i některé nevěsty, které si budou chtít svatební šaty nechat ušít. „Tady na stole máme rozloženou svatební krajku na tylu, a to v nejžádanější barvě posledních let off-white. Je to lehce smetanová barva. Vyjde na 1295 korun za metr,“ ukazuje krajku s motivem květin prodavačka Naďa.

Kdyby si nevěsta kupovala krajku v této prodejně v Praze 2 loni, ušetřila by asi desetinu ze současné ceny. Látky, které si obchod nechává dovážet třeba z Itálie nebo Španělska, totiž meziročně zdražily. „O hodně se zdražila doprava, tím pádem se to odrazilo i na ceně,“ vysvětluje.

Velká část látek a především krajek, které se k šití svatebních šatů používají, se do Česka dováží ze zahraničí. Ředitel Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Jiří Česal podotýká, že tuzemské firmy, které toto zboží vyráběly, nedokázaly po sametové revoluci konkurovat levnějšímu dovozu z Asie.

„Firmy musely hledat nějakou jinou výrobu. A uplatnění většinou našly ve výrobě technického textilu, kde je přidaná hodnota vyšší,“ vysvětluje. K nákupu látky a krajky ale musí nevěsty připočíst ještě cenu za ušití šatů. Ta se odvíjí od střihu a časové náročnosti.

„Člověk se nedostane pod patnáct hodin práce. U klasických šatů pro nevěstu, která si nevymýšlí, budou jednoduché, se můžeme pohybovat od 1500 do třeba tří nebo čtyř tisíc korun,“ vysvětluje švadlena Barbora Fišerová, která šaty šije v malé dílně v pražských Dejvicích.

Nejčastěji si nevěsty podle ní rozhodnou pro šaty na míru kvůli tomu, že chtějí originální střih nebo šaty na atypickou postavu. Láká je i to, že je mohou po svatbě prodat, a část nákladů tak získat zpět.