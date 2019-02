Jedni ho vnímají jako svátek zamilovaných, jiní jako ideálně načasovanou příležitost k tomu, aby se alespoň některým obchodníkům zvýšily po slabším lednu tržby. Letos Valentýn podle průzkumu Equa Bank plánuje oslavit čtvrtina Čechů. Další čtvrtina si tím ještě není jistá. Obchodníci se na tento svátek už ale poctivě chystají. Nejen větší zásobou květin, ale třeba i sladkostí. Praha 18:32 9. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na svátek zamilovaných rostou ceny květin. Lidé nakupují i čokoládu a klenoty. | Foto: Kaz | Zdroj: pixabay.com | Pixabay License

680 korun - tolik se v průměru lidé chystají utratit za dárky pro své nejbližší na svátek Svatého Valentýna. Ženy podle průzkumu Equa Bank nejčastěji nakupují sladkosti, muži zase květiny. Právě jejich ceny ale okolo 14. února stoupají. Podle dat květinové služby Fleurop až o jednu třetinu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co Češi nejčastěji nakupují na Valentýna?

„Ceny udává holandská burza, a to máte, ať jsou Vánoce, tak červené a bílé květy lezou nahoru. Když je Valentýn, červené květy lezou nahoru, hlavně růže. Když jsou Velikonoce, tak zase lezou žluté květy. My se snažíme, abychom si ty ceny udrželi. Máme běžnou cenu růže 68, maximálně 78 korun, když je to ta dlouhá, 80centimetrová,“ řekla Radiožurnálu majitelka květinového studia Růžena Bubeníčková.

Kolik ale v průměru muži za kytice platí, Bubeníčková odhadovat nechtěla. Za poslední roky se totiž útraty podle ní téměř nezměnily.

„Máme 30 let od revoluce a průměrná cena kytky se v průběhu běžného roku, za 30 let, co to dělám, pohybuje mezi 250 až 300 korunami. Ať roste ekonomika nebo ne. Pokud je Valentýn v půli týdne, tak je to dobré. A když je o víkendu, tak je to špatné. Lidé nejsou v Praze, to ani nemá cenu otevírat,“ vysvětlila Bubeníčková.

Zastávkou pro valentýnský dárek je často i papírnictví.

„Valentýn jako takový se trochu rozmohl, vrací se to zpátky. Chodí sem spousta, zejména, mužů. Většinou samozřejmě až 14. a vybírají přáníčka. Poslední dobou je takový trend, že to přání musí být vtipné,“ potvrdila Radiožurnálu vedoucí obchodu v centru Prahy Martina Ketnerová.

S třídenním předstihem

Na Valentýna se ale připravují i velcí prodejci. Podle Václava Koukolíčka, mluvčího společnosti Tesco, lidé nejčastěji nakupují tři dny před 14. únorem.

„Nejvíce se prodávají již zmíněné květiny, čokolády a bonboniéry. Dále pak nejrůznější kosmetika a rostou prodeje například i kondomů. Pozorujeme nárůsty prodejů i u vonných svíček, váz nebo sklenic na šampaňské,“ sdělil Radiožurnálu Koukolíček.

Málo lásky pro svátek sv. Valentýna: pákistánské úřady varují před jeho propagací Číst článek

Další z obchodů, Lidl, pro své zákazníky nachystal i speciální valentýnské kolekce jídla. Třeba pizzy nebo zmrzliny ve tvaru srdcí. Mluvčí Zuzana Holá doplňuje, jaké další zboží zákazníci ještě často nakupují:

„Zájem je například i o dámské negližé nebo saténové košilky. Podle zkušeností z předešlých let je právě před svátkem Svatého Valentýna největší zájem právě o čokolády.“

Například v Globusu ale roste mezi zákazníky také zájem o šperky. I kvůli tomu, že Češi svátek zamilovaných často využívají třeba k žádostem o ruku.

„Na Valentýna se velmi často v Globusu nakupují klenoty jako dárky pro partnery a partnerky, které mají potěšit, a zároveň vyřešit ten zásadní životní moment. Útraty na Valentýna maličko rostou, ty drobnější nákupy jsou tam v řádech stovek korun, ale pokud jde o zmíněné klenoty, tak to je v řádech tisíců,“ vysvětlila Radiožurnálu mluvčí Globusu Rita Gabrielová.

Populární jsou na Valentýna i různé vouchery - třeba na večeře nebo cestování. Za ty podle Slevomatu nejčastěji lidé utrácejí 500 až 1 000 korun. Mezi nejoblíbenější cestovní destinace patří Benátky, Paříž nebo třeba Londýn.