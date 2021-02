Připravte odškodnění pro zavřené prodejny, vyzývá vládu Svaz obchodu. Žádá otevření a veřejnou omluvu

Svaz obchodu a cestovního ruchu vyzval vládu, aby do týdne předložila návrh na náhradu škod za uzavření prodejen. Způsob zavírání obchodů, které kabinet zvolil, je protiústavní a za několik dní by se proto měly všechny prodejny otevřít. Obchody podle svazu jsou a vždy byly bezpečným místem a navíc provozovatelé do zajištění bezpečnostních a hygienických pravidel investovali už přes sedm miliard korun, uvedl prezident svazu Tomáš Prouza.

Praha 11:12 22. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít