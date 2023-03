Mateřská firma zkrachovalé americké banky SVB vyhlásila bankrot. Zahájí reorganizaci

Americká společnost SVB Financial Group, což je mateřská firma zkrachovalého finančního ústavu Silicon Valley Bank, vyhlásila bankrot. Firma to v pátek uvedla v dokumentech určených soudu v New Yorku, kde požádala o ochranu před věřiteli. Pod dohledem soudu nyní zahájí reorganizaci.

New York/Santa Clara 14:56 17. března 2023