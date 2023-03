Silicon Valley Bank není poslední krachující banka. Krize se týká i těch evropských, říká investiční bankéř

Krach amerických Silicon Valley Bank a Signature Bank podle analytiků není začátkem nové finanční krize. Podle investičního bankéře Ondřeje Jonáše však nepůjde o ojedinělý incident. „Tímto aktem byla zažehnána aktuální krize, ale zbývá mnoho otázek nad dlouhodobějšími problémy,“ upozorňuje v rozhovoru pro Dvacet minut Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 22:05 14. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Jonáš | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Americké úřady v pátek uzavřely kalifornskou společnost SVB a v neděli pak newyorskou firmu Signature. Analytici se shodují, že krach amerických bank neznamená začátek nové finanční krize. Připojujete se k nim?

Nemyslím si, že jsou to poslední krachující banky, ostatně ve Spojených státech jich je zhruba pět tisíc a včera zkrachovaly další tři podstatně menší regionální banky. Je to problém, který zavládl i v Evropě.

Ta aktuální krize byla tímto aktem zažehnána, ale zbývá velmi mnoho otázek nad dlouhodobějšími problémy, které jsou ostatně součástí bankovnictví posledních sedm tisíc let. Je to otázka důvěry. O bankovnictví se mluví jako o druhé nejstarší profesi, s podobnou reputací jako ta první. Banky dělají velice primitivní službu, berou tzv. krátké peníze a mění je na dlouhé peníze.

Když se zaměříme na ty dvě banky, v čem jsou jiné než ty obvyklé?

Velký rozdíl je v případě Silicon Valley Bank, protože to byla banka specializovaná na pomoc mladým společnostem, které jsou ve vývoji od startupů až ke vstupu na akciový trh. V této vývojové fázi potřebují takové firmy velice specifické služby.

Představte si Steva Jobse se se svým kamarádem Wozniakem v garáži. Dva kluci, kteří mají velice dobrou myšlenku, potřebují sehnat kapitál. K tomu mluví s venture kapitalisty nebo s tím, čemu se říká private equity, a získají tedy peníze, aby svoje myšlenky uskutečnili - tomu se říká rizikový kapitál nebo taky rozvojový kapitál, má to mnoho různých fází a jmen - ale v podstatě to je o financování inovace a je to nesmírně důležitý druh aktivity.

Všimněme si, že Británie skočila po té britské pobočce Silicon Valley Bank okamžitě, prodala ji HSBC a Německo dělá totéž. Takto specializovaná instituce, která pomáhá inovaci v místní zemi, je nesmírně důležitá. Kéž bychom něco podobného měli v Čechách.

Otázka kryptoměn

Co znamená pád banky Signature pro trh kryptoměn, na které se soustředila? Připomenu, že nedávno skončila i kryptoměnová banka Silvergate Capital.

Jedna škola tvrdí, že kryptoměny vůbec neměly vzniknout. V okamžiku, kdy začínáte trhat plevel, aby kytičky, které chcete pěstovat, měly prostor, tak dáváte prostor třeba těm kryptoměnám. Jsou jich tisíce, které jsou spravovány dobře.

To, že jsou dobré a špatné, lze očekávat. Jsou dobrá vedení bank a špatná vedení bank. SVB udělala mnoho chyb, o kterých ještě můžeme mluvit. Je celkem správné, že vedení banky, které neumělo spravovat rizika, kterým bylo vystaveno, odchází, a nastupuje někdo nový.

Objevily se spekulace, že americká centrální banka by kvůli problémům bankovního sektoru mohla pozastavit zvyšování úrokových sazeb. Připouštíte takovou možnost?

Byla by to tragédie, ale bohužel ano. Minulý týden touto dobou všichni na 80 procent očekávali zvýšení příští týden o dalších 50 bodů, to znamená o půl procenta. Nyní už ty pravděpodobnosti jsou spíše na úrovni 25 procent.

Největší riziko je dnes inflace. Je to regresivní daň na ty nejméně schopné, nejvíc zranitelné občany v naší společnosti. Jestliže centrální banky mají nějakou povinnost, tak je to cenová stabilita, to znamená udržení inflace pod dvouprocentní úrovni, a tam selhávají bohužel dnes všechny.

To je ostatně cíl i ČNB, nicméně zatím se neukazuje, že by se projevil efekt silné koruny, na který vsadila.

Spravedlnost přichází pomalu a pak přijde a sekne.

