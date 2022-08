Celých 30 let jsme zaspali, když se Česko nesnažilo hledat alternativy k ruským zdrojů, míní Švejnar

Ceny energií výrazně podražily. Jejich růst šokuje i makléře na burzách. Tam se na konci minulého týdne zdražila elektřina za necelé dva dny o více než 300 euro. Česká vláda vyčlenila na pomoc občanům 177 miliard korun. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je Česko v míře pomoci oproti jiným zemím EU dobré. Jaké jsou plány vlády do budoucna? Dá se takováto situace ještě ponechat na samotném energetickém trhu nebo se už neobejdeme bez regulace? Praha 22:30 31. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká vláda pro své občany zasažené vysokými ceny energií od jara připravuje tzv. úsporný tarif (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Česká vláda pro své občany zasažené vysokými ceny energií od jara připravuje tzv. úsporný tarif. Ten by měl domácnostem ušetřit několik tisíc korun a odpustit poplatek za obnovitelné zdroje energie. Veřejnost se ale obává, že jim tarif při tak vysokých cenách nepomůže.

Premiér Fiala však připomněl, že státní pomoc zahrnuje také jednorázové příspěvky na děti, valorizaci důchodů nebo i vyplácení příspěvků na bydlení potřebným.

Premiér si ale i přesto uvědomuje závažnost celé situace. „Ceny energií, tak jak se dostávají do současné výše, jsou ceny, které už i podle odborníků neodpovídají tomu, co se děje na trhu, a do značné míry ukazují jeho selhání. To je důvod, proč je namístě hledat nějaké celoevropské řešení,“ říká.

Sám uvádí, že existuje několik cest, kterými je možné se vydat. Jednou z nich je podle něj zastropování cen energií, což může být ale velmi složité. Dalším směrem by mohlo být rozdělení cen jednotlivých energií, protože cena elektřiny z části ovlivňuje cenu plynu.

„Bylo by mnohem lepší, kdyby Evropa zajišťovala energii dohromady než stát po státu. “ Jan Švejnar

„Těch řešení je teoreticky víc, ale my se musíme domluvit na evropské úrovni, že vůbec nějaké řešení chceme přijmout,“ podotýká premiér.

Podobného názoru, tedy toho, že by se problém cen energií měl řešit v rámci celé Evropy, je i viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová.

„Růst ceny plynu je ruská válečná zbraň. Sáhli k ní, protože došlo k celoevropským sankcím. Sankce jsme si odsouhlasili napříč Evropou a napříč Evropou bychom měli dojít i k řešení problému.“

Opatření, která uškodí nejméně

Podle ekonoma Jana Švejnara, předsedy výkonného a dozorčího výboru CERGE-EI a také ředitele Centra pro globální a hospodářskou politiku na Kolumbijské univerzitě, je nutné si uvědomit, jak trh funguje, a poté navrhnout jisté regulace, které, jak uvádí, nebudou zcela příjemné.

Je však také nutné přijít s regulacemi, které způsobí co nejmenší škody.

„Bylo by mnohem lepší, kdyby Evropa zajišťovala energii dohromady než stát po státu. Druhá věc je to, že jde o krizovou situaci, a ta se musí řešit rychle. Kdyby se Evropa nedohodla, tak je potřeba přejít k nějakým jiným opatřením a tam to zastropování, o kterém hodně slyšíme, nelze udělat bez doprovodných opatření,“ vysvětluje Švejnar.

Vysokopříjmové skupiny

Případné zastropování má svá úskalí. Pokud by se cena usadila níže, než kde je nyní, byl by energie nedostatek a došlo by k tomu, že by ji někdo nemusel dostat vůbec.

„Zastropování může být pouze s tím, že se nějakým způsobem omezí spotřeba a zvýší se nabídka na množství energie, která bude k dispozici. Tam je tedy nutné najít způsob, jak to udělat. Samozřejmě společensky je potřeba pomoci nízkopříjmovým skupinám, a především nedělat opatření, která jsou plošná, protože ta jsou strašně drahá,“ říká Švejnar.

Podle Švejnara je důležité finančně zajistit nejvíce ohrožené domácnosti a zároveň jim dát podnět k tomu, aby energiemi šetřily, což by mělo platit i pro vysokopříjmové skupiny, které ale podle něj nepotřebují urgentní pomoc od státu.

Je čas hledat nové alternativy

S tím, jak Rusko neustále zastavuje dodávky plynu, je ho u nás stále méně, a proto se zvedá i jeho cena. Řešením by bylo, kdybychom hledali a našli jiné způsoby, kde plyn získat.

„Celých 30 let jsme zaspali v tom smyslu, že se stát nesnažil najít alternativu k ruským zdrojům, takže například oproti Polsku, které úspěšně touto cestou šlo, jsme stále ještě velmi závislí a bude nějakou dobu trvat, než diverzifikaci zdrojů najdeme a rozšíříme. Proto teď trpíme a po určitou dobu tím trpět budeme,“ míní Švejnar.

Pokud se tento problém nevyřeší, vysoké ceny energií budou s největší pravděpodobností přetrvávat.

„Já bych odhadoval, že to bude trvat po dobu měsíců nebo roků, ale bude to záviset na tom, jak rychle se budeme schopni napojit na nové zdroje. Částečně se to už děje, ale to velké přizpůsobení bude nějakou dobu trvat,“ dodává.

