Svěřenských fondů výrazně přibývá, počátkem roku jich v Česku bylo už přes tisíc

Evidence svěřenských fondů

Od 1. ledna 2018 funguje evidence svěřenských fondů. Všechny fondy zřízené po tomto datu byly do evidence zahrnuty automaticky. Fondy založené v letech 2014 až 2017 měly povinnost dodatečného zápisu do této evidence do 30. června. Pokud tento termín nestihly, fondy zanikly.