Šéf Agrostroje Stoklásek začínal s krachující firmou. Nyní je kandidátem na světového podnikatele roku

V Monte Carlu se bude v sobotu večer rozhodovat o tom, kdo se stane Světovým podnikatelem roku. Je to už 18. ročník soutěže, která platí za největší podnikatelské klání světa. Českou republiku zastupuje ředitel firmy Agrostroj Lubomír Stoklásek, který v národním kole porazil zakladatele letenkového vyhledávače Kiwi Olivera Dlouhého. Od stálého zpravodaje Monte Carlo 15:02 16. 6. 2018 (Aktualizováno: 18:39 16. 6. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel firmy Agrostroj Pelhřimov Lubomír Stoklásek | Foto: Jan Šmíd | Zdroj: Český rozhlas

Lubomír Stoklásek vyhrál národní kolo díky tomu, že z krachující firmy dokázal vytvořit společnost, která je nejvýznamnějším výrobcem zemědělské techniky v Česku. Pracuje v ní na tři tisíce zaměstnanců a její ředitel se o ně také patřičně stará a také je zajímavě motivuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Češi ani letos nechybí na největším světovém klání podnikatelů. Více si poslechněte v reportáži Jana Šmída.

„V současné době realizujeme 100 opravdu nadstandardních bytů. A nejsou to jenom byty. My jsme v Agrostroji za posledních 15 roků vystavěli 18 hektarů hal a myslím si, že tyto haly patří mezi nejlépe designově vybavené, protože máme pracovní prostředí, které používá zajímavé barvy. Máme zelené podlahy, modré stropy a fialové sloupy. Fialová údajně provokuje myšlení,“ popsal Radiožurnálu Stoklásek.

Každý ze soutěžících se už setkal se členy poroty a měl možnost se osobně představit. Porota se v soutěži rozhoduje na základě šesti kritérií a jedním z nich je i osobní příběh kandidáta.

„Rodinný příběh bývá většinou trošku složitý. To třeba bylo u mě, protože mého otce komunisté dvakrát zavřeli a potřetí, aby ho nezavřeli, tak raději emigroval. Samozřejmě pro mě je to historie, ale porota chce i takové věci oprášit,“ řekl Stoklásek.

Obrat nerozhoduje

V celé historii soutěže ještě nikdy nevyhrál finalista z východní či střední Evropy. Bryan Pearce, viceprezident společnosti Ernest and Young, která klání pořádá, to nepovažuje za nic zvláštního.

Nové technologie, spokojení zaměstnanci a ... Jak se vybírají nejúspěšnější podnikatelé? Číst článek

Kritéria jsou pro všechny účastníky stejná a je jich několik. Podle něj není rozhodující, jaký je obrat firmy či kolik peněz dává na charitu. Vítězí opravdu ten, kdo získá ve všech šesti bodech největší podporu. Bryan Pearce upozorňuje na to, že jsou desítky zemí, jejichž kandidát nevyhrál. Nic jiného by prý za tím nehledal.

A jak vidí své šance samotný Lubomír Stoklásek? „Samozřejmě my jako malá česká otevřená ekonomika máme proti těmto velkým zemím nevýhodu, protože jestliže dělám obchod v Kanadě nebo Americe, tak těch zákazníků mám asi o pár víc než v Česku. A samozřejmě čísla a ekonomika tam je o to zajímavější. U nás je to složité. Jsme malá země. Bohužel spoustu věcí, spoustu výroby je obsazeno zahraničními firmami, tak opravdu bylo těžké najít prostor, kde bychom mohli realizovat svůj podnikatelský záměr. Ale věřím tomu, že s výjimečností, kterou jsme udělali, například jsme největší univerzální kooperant pro naše partnery na světě, tak pokud bude vnímat porota tyto skutečnosti, tak si myslím, že by to pro ně mohlo být zajímavé,“ řekl na závěr Stoklásek.