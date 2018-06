Světový podnikatel roku je z Brazílie. Český zástupce Stoklásek z Agrostroje neuspěl

Titul EY Světový podnikatel roku letos získal Brazilec Rubens de Souza, který spoluzaložil společnost MRV Engenharia, což je jeden z největších brazilských developerských a realitních podniků. Už 30 let staví dostupné bydlení, ve kterém dnes žijí statisíce rodin. Pro Jižní Ameriku je to první vítězství. Českou republiku ve světovém finále zastupoval generální ředitel a majitel společnosti Agrostroj Pelhřimov Lubomír Stoklásek. Monte Carlo 16:12 17. 6. 2018 (Aktualizováno: 16:32 17. 6. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brazilec Rubens Menin Teixeira de Souza, který spoluzaložil společnost MRV Engenharia, což je jeden z největších brazilských developerských a realitních podniků. | Foto: PR/FleishmanHillard Prague | Zdroj: ČTK

Finále se zúčastnilo 56 národních vítězů ze 46 zemí. Celkové příjmy firem letošních finalistů soutěže činí zhruba 23 miliard dolarů (510 miliard korun).

EY Světového podnikatele roku vybírá nezávislá porota složená z vítězů předchozích ročníků této soutěže a dalších předních světových podnikatelů.

Její rozhodování vychází ze šesti kritérií, jimiž jsou podnikatelský duch, finanční výsledky, strategická orientace, globální dopad, inovace a osobní integrita.

Soutěž Podnikatel roku pořádá poradenská firma EY (dříve Ernst & Young) od roku 1986. Soutěž vznikla ve Spojených státech a během své existence se rozšířila do řady zemí celého světa. V současnosti se koná v téměř 50 zemích na šesti kontinentech.

Na světovém podnikatelském fóru se ale jen nesoutěžilo. Zástupci zemí z celého světa se tam také radili o tom, kudy vede v jejich branžích cesta do budoucnosti.

Trendy

Každý příběh je jiný. Piotr Krupa z Polska založil svou firmu Kruk zabývající se vymáháním dluhů a působící v osm zemích včetně České republiky poté, co její dceři vzala kamarádka na pískovišti hračku. Oběma pak vysvětlil, že co se půjčí, musí se vrátit a během několika let vybudoval úspěšnou firmu - k dlužníkům přistupuje jako k partnerům a nazývá je klienty - ke každému si snaží najít cestu a jeho situaci vyřešit.

Anténio Amorim z Portugalska vlastní už řadu let firmu na výrobu korku. Nedovedl si prostě představit, že by pil víno z láhve s plastovým uzávěrem. Půjčil si peníze v době, kdy právě uzávěry z plastu a umělé hmoty začaly být v módě a korek upadal.

Dnes vyváží korek do stovky zemí celého světa včetně Francie, a jeho korky jsou uzavřeny láhve slavných vinařství jako Chateau Margaux. Postupem času začal dokonce proti plastům bojovat a dnes považuje ekologické aspekty za nejdůležitější část ekonomiky.

A to je také trend letošního roku. Drtivá většina podnikatelů nezapomíná na ochranu životního prostředí. Patří mezi ně paradoxně i Xu Shilong z Číny, který vymyslel metodu, jak zajímavým a šetrným způsobem připravit půdu pro konstrukci staveb tím, že jí zbavil vzduchu a odčerpal z ní vodu. Tento způsob si nechal patentovat a používá se už ve čtyřiceti zemích celého světa.

A jaký bude podle něj trend příštích let? Prý se bude stavět v moři. Podobné bytové ostrůvky, jaké se už projektují v Monte Carlu, dodává.