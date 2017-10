Svíčková nebo utopenci. Díky českým podnikatelům si v Thajsku můžete dát jídla, na která jste zvyklí

Opustit svůj život v Česku a začít nový v jiné zemi - nebo třeba i na jiném kontinentu. Takto odvážných lidí jsou podle dat ministerstva zahraničních věcí stovky tisíc. Někteří z nich si vybrali pro svůj nový domov thajské ostrovy, kde se věnují turistickému ruchu nebo podnikání v restauratérství. Díky nim tak můžou cizinci ochutnat třeba svíčkovou s knedlíky z rýžové mouky nebo utopence. Lamai (Thajsko) 6:50 27. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Buddhův chrám na ostrově Koh Samui v Thajsku | Zdroj: Pixabay

„Jmenuju se Jakub, jsem z České republiky, přijel jsem sem na ostrov a žiju tady asi pět let.“ Takhle se představuje jedenatřicetiletý Jakub Šafránek téměř denně. Žije na třetím největším thajském ostrově Koh Samui a mluví plynně thajsky.

Jak se vede Čechům, kteří žijí a podnikají v Thajsku? Poslechněte si v reportáži Barbory Kladivové.

Jakub vystudoval v Česku policejní akademii a pracoval v soukromých bezpečnostních službách. Táhlo ho to ale stále víc do Thajska. Aby si uměl objednat v restauraci, začal navštěvovat kurzy thajštiny. Pak přišla pracovní nabídka, která všechno rozhodla. Jakub se odstěhoval na Koh Samui.

„Shodou okolností jsem dostal nabídku od jedné majitelky resortu, že si můžu pronajmout resort a provozovat ho. Tak mi to chvíli vrtalo hlavou a když jsem dostal do situace, kdy jsem si říkal, co budu dělat dál, skončil jsem v práci, vzal peníze, prodal jsem auto a přijel jsem sem,“ řekl Šafránek Radiožurnálu.

Milion bathů do začátku

Jenže začátky v asijské zemi s velmi rozdílnou kulturou i pravidly nebyly jednoduché. Podmínky pro práci cizinců v Thajsku jsou velmi přísné. Pracovat tam můžou jen ti, kteří vyučují angličtinu, specialisté v oboru - třeba lékaři nebo inženýři. Ostatní povolání - třeba taxikaření - jsou vyhrazené jen pro místní obyvatele. Cizinci tak můžou třeba podnikat, musí ale počítat s vysokými náklady.

Jakub Šafránek vypočítává, kolik musel do svého začátku na ostrově investovat. „Ten první rok, co jsem platil nájem, plus založení firmy a tak dál, tak milion bathů, což je nějakých 700 tisíc korun. Ta část právní je nutná, tak řekněme 100 tisíc firma. Pak tady člověk musí nějakým způsobem fungovat, musí mít nějaké auto, někde bydlet, takže dejme tomu je třeba mít 200 tisíc bathů.“

Tedy zhruba 140 tisíc korun. Dnes ale Jakub pronajímá na ostrově Koh Samui čtyři domy ve dvou lokalitách a věnuje se turistům, kteří na ostrov zavítají. Hlavně těm z Česka nebo Slovenska. A vymýšlí pro ně výlety - třeba na vodopády Na Muang. Cestou k nim přidává informace z běžného života na ostrově. „Třeba kdybyste šli někde večer a pískali si, tak se budou bát. Protože když večer pískáte, tak přivoláváte duchy.“

Svíčková nebo utopenci

Ve městě Lamai na thajském ostrově Koh Samui si otevřel svou restauraci i Čech Robert. Ten také pronajímá apartmány. Díky nim si vydělal i na restauraci v turistickém městě, kterou otevřel v srpnu.

Thajskou kuchyni nechává místním - v Koko baru připravuje české speciality. Výjimkou není třeba svíčková, utopenci nebo chlebíčky s česnekovou pomazánkou.

I Robert ale potvrzuje, že začít nový život v Thajsku je náročné. „Tady když začnete podnikat, tak na jednoho faranga, tak nám tady říkají, musí být dva Thajci. Takže když zakládáte firmu, budete tam vy a dva Thajci. Vy budete mít 49 procent a oni budou mít 51 procent. Vždycky mají majoritní podíl oni. Ale je to ošetřený tak, že oni se vzdávají všech nároků na vaši firmu a nemůžou vás nikdy vytunelovat,“ popisuje Robert.

12 Čechů na ostrově

Problematická jsou ale i pracovní nebo pobytová víza. To pracovní získají lidé na rok, pobytové ale pouze na tři měsíce. Každý čtvrt rok tak musí na hranice, popisuje restauratér Robert a vypočítává náklady.

„Hodně vás stojí pracovní povolení, vízum se teďka zdražilo na 10 tisíc bathů, to se musí až do Malajsie, takže vás stojí ještě přejezdy. Když tady podnikáte, tak musíte každé tři měsíce opustit thajské království. To je další výdaj. Takže kdyby chtěl tady někdo začít, nemůže začít s jedním domem, musí mít minimálně tři. No půl milionu no. Jednou za rok zaplatím daně do 15. dubna. Zaplatím 15 tisíc bathů a tím mám všechno splněné,“ dodal Robert.

Celkem na thajském Koh samui žije 12 Čechů. Po celém světě může dlouhodobě žít 300 až 500 tisíc Čechů, odhaduje ministerstvo zahraničí. Nejvíc si jich vybralo pro svůj nový život Spojené státy.