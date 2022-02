Zakladatel systému SWIFT: Odstřižení Ruska by poškodilo i ekonomiku Evropy a zbytku světa

Jeden ze zakladatelů v posledních dnech hodně diskutovaného platebního systému SWIFT žije v Česku. Jmenuje se Bessel Kok. Radiožurnál se ho mimo jiné ptal i na jeho názor na vyloučení Ruska ze systému, podobně jako to před časem potkalo Irák. Praha 7:58 26. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Systém, který zajišťuje spojení bank z více než 200 zemí světa, funguje od začátku sedmdesátých let | Zdroj: Reuters

SWIFT je mezinárodní platební síť, o které je v posledních dnech obzvláště slyšet v souvislosti se sankcemi proti Rusku. To v ní zatím zůstává. Na jeho vyloučení se lídři Evropské unie zatím neshodli.

Systém, který zajišťuje spojení bank z více než 200 zemí světa, funguje od začátku sedmdesátých let. Umožňuje rychlé předávání obchodních informací až jedenácti tisícům bankám. Jeho spoluzakladatelem je holandský byznysmen Bessel Kok, který žije v Praze.

„Je to v podstatě systém pro přenos informací z místa A do místa B. Informace jsou tak díky němu v druhé bance v miliontinách sekund. Dříve v bankách fungoval systém telex. To byl takový velký stroj a u něj trvalo asi týden nebo 10 dní, než platba dorazila na druhou stranu,“ vysvětluje Kok.

Přemluvit tehdejší Československou obchodní banku, aby se do systému zapojila, prý nebylo snadné. Bankéři byli tehdy opatrní a báli se vstoupit na kapitalistický trh. Nakonec to ale udělali.

Kok dodal, že si v té době Prahu velmi oblíbil a proto se sem o 20 let později přestěhoval natrvalo. Pracoval také v Českém Telecomu a podnikal i jinde ve světě – například v Nizozemsku a nějaký čas právě na Ukrajině. Znal se mimo jiné i s Václavem Havlem.

Odstřižení Ruska

Kok připouští, že vzhledem k provázanosti ekonomického trhu by odstřižení Ruska mohlo způsobit problémy. Na ruské banky by to ale podle něj mělo také velký dopad.

„Bude to mít velký dopad. Ale nejen na ruské banky – také pro ty, které jsou na druhé straně. To by byla cena, kterou by musely státy zaplatit. To je zřejmě také důvod, proč se tomu některé státy vyhýbají. Poškodilo by to ekonomiku Evropy a zbytku světa,“ vysvětluje. I proto je to podle Koka pro Evropskou unii stále tak složité rozhodnutí.

SWIFT je systém, kterým si více než 11 tisíc bank po celém světě předává informace. Ve vysílání Radiožurnálu to vysvětlila Jana Matesová, odbornice na světovou ekonomiku, bývalá zástupkyně ČR u Světové banky.

„Představte si to jako potrubní poštu, kde každý připojený má svou jednoznačnou unikátní identifikační adresu a po té potrubní poště, tedy v tomto případě po té síti, si posílají instrukce k platbám,“ vysvětluje Matesová.

Sankce Evropské unie

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie ve čtvrtek schválili dosud nejtvrdší sankce. Mají zasáhnout ruskou energetiku, dopravní sektor a obchod. Pocítit by je mělo 70 procent bankovního trhu.

I tak chce ale velká část evropských států včetně Česka vyloučení Ruska ze systému SWIFT. Proti je dlouhodobě Německo. Například tamní deník Frankfurter Allgemeine Zeitung za to ale v pátek vládu kritizoval.

Vedou se však také debaty kolem toho, jestli by neměl krok horší dopady na členské země než na Rusko. Objevují se i informace, že Rusko už má v záloze například alternativní bankovní systém.