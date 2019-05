Správa železnic zrekonstruuje trať mezi Mstěticemi a Vysočany. V úseku vznikne nová zastávka

Správa železniční dopravní cesty plánuje rekonstrukci 14,7 kilometru dlouhého železničního úseku mezi Mstěticemi a pražskými Vysočany, na stavbu vypsala tendr. Odhadované náklady jsou 4,4 miliardy korun. Po modernizaci by se měla zvýšit kapacita trati a povolená rychlost. Opravena bude také stanice ve Vysočanech. Uvedl to mluvčí správy železnic Marek Illiaš. Rekonstrukce by měla začít letos a trvat až pět let.

