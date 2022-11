Tajemství pádu krále kryptoměn: naprosté selhání, cirkus a ztracené miliardy

Jak velký skandál to teď je s krachem kryptoměnové burzy FTX, druhé největší?

Podle různých statistik druhé, třetí, čtvrté, na tom vlastně moc nezáleží, nicméně byla to burza až prominentní, o které bylo v posledních letech nejvíce slyšet. Její zakladatel Sam Bankman-Fried byl takovou superstar, miláčkem médií a politiků, ukazuje se, že možná i regulátorů. Byla to rozhodně jedna z nejrychleji rostoucích burz, využívaná často institucionálními investory a tradery.

K tomu krachu došlo už před několika dny, ale my každým dalším dnem objevujeme nové a nové informace o rozsahu toho skandálu. BBC tento týden publikovala zprávu, ve které s odvoláním na informace z podání u amerického soudu píše, že FTX padesáti největším věřitelům dluží teď asi 74 miliard korun. To je nepředstavitelné číslo, ale asi není konečné.

Není konečné, protože to je padesát největších věřitelů. Nicméně věřitelů by podle některých zpráv mohl být až milion, protože je tam spousta retailových investorů, lidí, kteří si prostě hráli s pár tisíci. To číslo také není konečné proto, že dnes nikdo neví, kde je osm až devět miliard dolarů. V knihách to nemají.

Ty se někam ztratily?

Pravděpodobně ano. To je na tom to nejvíc fascinující, že takto obrovská burza, která se musí řídit normálními zákony o obchodních korporacích, nevím, jak se to teď ve Spojených státech a na Bahamách přesně nazývá, prostě vzala peníze svých uživatelů a někam je poslala. My tušíme kam, 10 miliard dolarů poslala naprosto „na tajňačku“ své sesterské firmě Alameda Research, u které zase nevíme, co se s nimi dělo. Takže tam byly takové „čachry“, že to je až neuvěřitelné.

Pojďme popořadě. Zmínil jste jméno Sam Bankman-Fried. Kdo to je?

To byl původně trader...

Nějaký obchodník?

Obchodník, který spekuloval na trzích. Před nějakými třemi lety založil firmu Alameda Research, která se věnovala obchodování, a stal se takovou trošku hvězdou krypto světa, protože se mu podařilo vydělávat desítky milionů dolarů nebo minimálně miliony dolarů denně na takzvané arbitráži, tedy že kupoval Bitcoin levně ve Spojených státech a prodával ho draze na japonských burzách.

Rychlý vzestup, ještě rychlejší pád

Takže trošku génius.

Génius… Bylo to hodně spojené s cestováním, logistikou. Když se podíváte, když si najdete jeho fotku, on opravdu vypadá jak typický „nerd“, který má na hlavě polorozcuchané afro, je to nesportovec, zaujme na první pohled. Po Alameda Research založili FTX a ta se stala extrémně rychle rostoucí burzou.

Magazín Fortune o Samu Bankmanu-Friedovi ještě před pár měsíci, tuším, že to bylo někdy v srpnu, v září, psal s otázkou, zda nejde o druhého Warrena Buffetta. Jak se stal tento muž ve světě kryptoměn tak úspěšným, že se o něm dalo hovořit i v těchto konotacích?

Všichni si kladou tu samou otázku. Jeho majetek byl odhadován v jeden moment snad na 24 miliard dolarů, pak na 15 miliard dolarů. On byl všude, vystupoval v médiích, před senátory, bojoval za regulaci. Vypadal jako typický „nerdovský“ extrovert, který pohádkově zbohatl. Vybudoval úspěšnou firmu, podle které se jmenuje sportovní aréna v Miami, kupoval konkurenty v investičních kolech od investorů, jako je Sequoia Capital, Paradigm nebo další. Vybral 1,8 nebo 1,9 miliardy dolarů, které investovali do FTX, takže to byl miláček i investorů a všichni věřili, že čeho se dotkne, je zlato.

Celý ten úspěch byl založený na úspěchu ne Alamedy, ale FTX burzy?

Ano, FTX měla podle některých zpráv vydělávat desítky milionů dolarů denně, někdy miliony. Teď se ukazuje, že to možná nebyla pravda. Podle některých dokumentů prodělala v minulém roce 3 miliardy dolarů, což nikdo netušil. Jde ještě o to, že těch entit bylo hodně, asi 137 různých firem, kdy hlavní dvě byla byla burza s domicilem na Bahamách a pak americká FTX US.

V čem bylo kouzlo té burzy, na čem vydělávala, čím byla jiná?

Jednoduchostí a uživatelským prostředím. Proto jste zmiňoval ty 3 miliardy dolarů a padesát největších věřitelů, protože tato burza na jednu stranu přilákala velké investory, protože nabízela různé deriváty a komplikovanější obchodovatelné věci, jako když třeba sázíte na pokles, nebo naopak na narůst do budoucna, a není to jenom takzvané spotové obchodování. Je to něco, s čím si mohou investoři hrát. To samé nabízela ale i drobným investorům, tedy retailu. Bylo to jednoduché, rychlé a byla tam velká likvidita.

„Burza FTX byla jednou z největších, která pro spoustu investorů znamenala, řekněme záruku bezpečí... Podle mnohých, například největšího světového fondu Multicoin Capital, byla FTX kandidátem na to předběhnout všechny ostatní burzy a stát se největší kryptoměnovou firmou na světě. “ Tomáš Kacovský, investiční analytik Wood and Company (ČT24, 11. 11. 2022)

Proč pak Sam Bankman-Fried přesídlil z Hong-Kongu, kam se už předtím přestěhoval z Ameriky se společností Alameda Research, na už tolikrát skloňované Bahamy? Proč ne zpátky do Ameriky?

Dnes se říká, že hlavně proto, že Bahamy nevydávají zločince (smích). Ale jedním z důvodů bylo například i to, že američtí regulátoři jsou přísnější v některých regulích jak obchodovat. Třeba takzvaně „na páku“, to jest, že si půjčíte na obchod, je tam větší riziko, že o to přijdete, a je tam i šance, že více vyděláte. Amerika je v tomto přece jen trochu konzervativnější než Bahamy.

Z Baham je to poměrně blízko do Ameriky. To znamená, že pokud se Sam Bankman-Fried chtěl nadále stýkat s vlivnými politiky a být na akcích, tak asi nějakým soukromým tryskáčem tam byl rychle.

Oni si tam i koupili krásné nemovitosti, kde si užívali velmi divokého, bohatého života, jak se ukazuje.

Zaměstnanci celé té společnosti, nejenom Sam Bankman-Fried?

Celé společnosti. Ukazuje se, že společnost půjčovala desítky milionů dolarů některým zaměstnancům, ty půjčky nebyly nikde uvedeny, oni si za to koupili nemovitosti na Bahamách a byly vedeny pod jejich jménem. A nikdo doteď neví, kde ty peníze jsou. To se všechno dozvídáme, jak jsou podávány stále další dokumenty. Nový šéf a správce, který se jmenuje John J. Ray III., řekl, že v životě ve své kariéře neviděl tak obrovské selhání fungování korporace jako u FTX, že to byl takový „bordel“, že to dál nešlo.

„Ještě nikdy ve své kariéře jsem neviděl tak naprosté selhání při řízení společnosti a úplnou absenci důvěryhodných finančních informací, jako tomu bylo v tomto případě. “ John J Ray III., nový výkonný ředitel FTX (podání k soudu, 17. 11. 2022)

Kde se to tedy zlomilo? Tak úspěšný mladý člověk, který je tak trošku génius, protože přijde možná na něco, na co nikdo dřív ještě nepřišel, pak zjednoduší obchodování na kryptoměnové burze tak, že má i vliv u americké politické smetánky. Mimochodem musíme zmínit, že byl velkým donorem Demokratické strany ve Spojených státech.

Na druhou stranu jeho druhý šéf firmy, teď mi vypadlo jméno, sponzoroval republikány. V rámci firmy to měli vyvážené.

A kde se toto zlomí, kde přijde ten pád?

O tom, co bylo úplně v pozadí, můžeme spekulovat a ty spekulace jsou dnes na tom, že když byl velký jarní výprodej a přišla lavina, která s sebou strhla projekt Terra Luna, následně obří investiční fond Three Arrows Capital a následně zkrachovalo i několik kryptobank jako Celsius, Voyager a další...

Byli jsme spolu tady ve studiu a bavili jsme se o tom.

Přesně tak. Takže někde v té šlamastyce přišla o peníze i Alameda a mluví se o tom, že ji FTX následně zachraňovala. Ale to opravdu dnes spekulujeme. O tom, že jsou nějaké problémy, jsme se začali dozvídat koncem října, kdy se začaly objevovat nepotvrzené zprávy ohledně stavu aktiv FTX a Alamedy, které následně uveřejnil i server CoinDesk. Nakonec se ukázalo, že miliardy dolarů uvedené v knihách FTX a Alamedy jsou tvořeny tokeny, což jsou kryptoměny na nějakém blockchainu, které si ta burza sama vytvořila a ohodnotila naprosto nesmyslným způsobem. Oni měli například uvedeno, že mají 5 miliard dolarů, takže přes 100 miliard korun toho a toho tokenu. Kdyby se ho pokusili prodat na trhu, dostanou setinu této hodnoty.

Vůbec nic neznamená, že tokeny neměly nějakou hodnotu. Ale neměly vůbec hodnotu, kterou burza uváděla ve svých knihách, a hlavně se ukázalo, že jí chybí takové ty, řekněme, i když to pro mnohé lidi může znít divně, konzervativnější kryptoměny jako Bitcoin a Ether, kterých tam bylo strašně málo. A tohle způsobilo něco jako běh na banku, „bank run“, všichni, kdo mohli, šli...

A vybrali…

Během pár dní si vybrali pět miliard dolarů a najednou oni zjistili, že to s tím účetnictvím není tak, jak si mysleli, museli pozastavit výběry z bank a následně, myslím, že po nějakých čtyřech dnech, požádali o vyhlášení bankrotu.

Takže drolení FTX bylo poměrně rychlé, během pár dní?

Trvalo zhruba týden. Tam ještě byla taková pošťuchovaná se zakladatelem největší burzy na světě Binance, který v jednu chvíli zvažoval, že tu burzu koupí. Po necelých čtyři a dvaceti hodinách, když se podíval a udělal si nějakou základní analýzu aktiv té firmy, tak řekl, že toto opravdu nekoupí, a dal k tomu ještě smutného smajlíka na Twitteru.

Tím ale asi ještě víc znejistěl všechny ty, kteří měli peníze na FTX.

Ti už nemohli vybírat. Ještě se mohlo v té chvíli vybírat z FTX US, která byla pro americké investory, ale ostatní v tu dobu už byli nahraní a už vybírat nemohli.

Jak velkým problémem mohlo být to, že Alameda Research s kryptoměnami obchodovala také na FTX?

Tady jsme opět na tenkém ledu, protože jejich vztah se nějakou dobu propíral, ale jestli je něco velmi histerického, tak je to Crypto Twitter, a tam se se dá věřit velmi málo věcem. Nicméně byla tam podezření a o tom, že Alameda takzvaně „frontrunovala“ některé obchody. Když viděli, že se nějaký obchod stane, tak ho vlastně přeskočili a vydělali na tom. Teď se ukazují spekulace, že jejich pozice byly chráněné proti takzvané likvidaci. Tím pádem, když se jim nepovedl obchod, burza je nemohla zlikvidovat a oni o peníze nepřišli. Ale tady bych opět počkal na další dokumenty od pana Johna J. Raye III., který je teď velmi pravidelně dává k soudu, a myslím si, že to ještě chvíli potrvá, než se dozvíme, jak to všechno fungovalo.

Střet zájmů, nebo zpronevěra?

Bylo by to minimálně na nějaký střet zájmů, kdyby člověk, který vlastní burzu, na které obchoduje jeho další společnost a dostává nějaká privilegia...

Určitě, a pak jí hlavně pošlete 10 miliard od svých uživatelů a ještě to uděláte tak, že máte v účetnictví, jak napsaly Reuters a The Financial Times, tajná vrátka, aby se těch 10 miliard nikde neobjevilo a neviděl to ani externí auditor. To už je spíš zpronevěra prostředků uživatelů.

To znamená, že FTX vzala peníze obchodníků a dala je společnosti toho stejného majitele, který vlastní i tu burzu?

Peníze klientů. Kdyby vy jste šel na FTX a koupil si Bitcoin za 10 tisíc korun, tak to, co každý normální člověk předpokládá, je, že burza je uloží někde na bezpečnou peněženku a vy si s tím můžete někde obchodovat. Nicméně tady to tak nefungovalo. Oni ty peníze vzali a poslali je někomu, kdo si s nimi hrál na trhu nebo s tím lepil nějaké díry. To se opět jenom domníváme, ale celý ten cirkus ukazuje, že krach FTX nemá co dočinění s problémy kryptoměn. Toto je naprosté selhání obchodní společnosti. Regulace v tom, jak měla FTX fungovat, tady byla, ale jsou to opravdu problémy naprosto nefunkční firmy.

Když jsme mluvili o vztahu Alamedy a FTX jakožto sesterských společností, jakou roli, a teď asi je to opět spekulace, ale mohl v tom hrát i jiný vztah, romantický vztah majitele obou společností s, pokud se nepletu, finanční ředitelkou Alamedy?

Myslím, že to byla šéfka Alamendy Caroline Ellison. Prý měla vztah s vícero lidmi z té firmy, sama se označila za polyamorní fanynku Harryho Pottera. Nicméně oni fungovali jako jedna firma. Když novináři přijeli na Bahamy, tak tam ti lidé seděli na fetboyích dohromady v té kanceláři, nebo co to bylo.

To asi není nic proti ničemu, jakýkoli polyamorní vztah. Jde spíš o to, jestli i kvůli tomu FTX nemohla mít k Alamedě blíž, než by bylo zdrávo?

Z toho, co jsem zatím viděl, si myslím, že tam nikdo mezi těmi firmami moc nerozlišoval. Prakticky je brali často jako jako jednu firmu a ať pak rozhodnou soudy, jak moc problematické to bylo.

Budou tedy řešit zpronevěru? Dá se to tak označit?

Na mě to tak působí. Bude to ještě určitě nějakou dobu trvat, protože, jak říkal nově dosazený šéf FTX, je tam obrovský „brajgl“ a teď se bude vyšetřovat, kde jsou peníze. Tam například nikdo nevěděl, kde je kolik hotovosti. Neexistovaly pořádné záznamy o tom, kolik je kde na jakých bankovních účtech. Například zaměstnancům byly potvrzovány výdaje, často velmi vysoké, přes interní chat pomocí smajlíků a tyto čety se po nějaké době mazaly. Až se tohle všechno po nějaké době dá do kupy, tak uvidíme, jak to všechno bylo. Tak, jak to dnes vypadá, tak to rozhodně na zpronevěru vypadá, ale jak jsme říkali, Bahamy nevydávají.

Jak se k tomu staví sám jsem Sam Bankman-Fried? On nebyl nikdy takový, že by nemluvil s novináři, tak předpokládám, že některé rozhovory už existují.

Provedl jeden prapodivný rozhovor přes, a teď nevím, jestli přes Twitter, chat, Signal nebo něco jiného, který byl opravdu divný, nebylo to pak publikováno. Teď vystupuje velice... já nevím, jak to ani nazvat. Sem tam napíše nějaký tweet, všechny mate. Najednou začal psát o tom, co se stalo, a psal to v půlhodinových intervalech vždycky jedno písmeno. Vždycky napíše tweety, jak se za všechno omlouvá, naprosto nic nevysvětlí. Do toho na něj teď útočí nové vedení FTX, ať mlčí, že už nikoho nezastupuje a že nic nemůže řešit. Je to fakt trošku cirkus.

To mě zajímá, jestli přiznává nějaké pochybení.

Řekl, že to mohl udělat lépe a že to pokazil, slušně řečeno.

Když dlužíte desítky miliard korun, tak jste to asi, decentně řečeno, pokazil, ale...

Ale Jak se to stalo, neřekl.

„Je to na ho***. Vážně mě mrzí, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. A jak jsem řekl - udělám všechno, co můžu, abych to napravil. “ Twitter Sama Bankmana-Frieda (16. 11. 2022)

Co na ten krach teď říkají politici, byznysmeni? Nezapomeňme, že Sam Bankman-Fried měl i zájem na tom koupit s Elonem Muskem Twitter…

Elon Musk se mu vysmál, to on práskl na Twitteru, že mu Bankmen-Fried nabízel, myslím, že 3 miliardy dolarů někdy na jaře, že mu přispěje na koupi Twitteru. Teď napsal, že už tehdy cítil, že to je podvodník.

To je to, co teď dluží těm padesáti největším věřitelům.

(smích) Někteří politici se do něj pouští, volají po tvrdší regulaci krypta, i když, jak jsem říkal, tak je to spíš o lepší regulaci obchodních firem. Další říkají, že se musí počkat na soudy a podobně. Ale čeká se také na vyjádření některých regulátorů, protože někdo říká: „potřebujeme tvrdší regulaci“ a všichni ostatní říkají: „ale my nemáme pořádnou regulaci, která by přinesla nějakou větší viditelnost do těch firem“, a po ní i krypto průmysl volá. Takže opravdu uvidíme. Já se trošku bojím, že by to mohlo přinést příliš tvrdou regulaci, ale zatím nechci předbíhat.

Sam Bankmen-Fried mezitím zůstává na Bahamách, předpokládám, a očekává, co bude pak?

Co jsem naposled viděl, tak byl na Bahamách. Jestli dorazí na slyšení osobně, to já nevím. Protože to bude ještě další problém, protože těch firem bylo 137 a minimálně tam jsou dvě jurisdikce, bahamská a americká, což bude v soudním přelíčení také dělat problémy.

