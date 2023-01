E.ON nabízí první podstropový tarif. Neunáhlujte se a nejprve si porovnejte nabídky, doporučuje odborník

Jana Klímová o cenách energií

Jaké byly ceny na trhu loni, v době kdy vznikl ceník na letošní rok?

Loni ceny elektřiny a plynu trhaly rekordy, na burze se cena ze zhruba 2,5 tisíce korun za megawatthodinu zvýšila v jednu chvíli i na 25 tisíc korun. Podobný raketový růst byl i u cen plynu. Ceny tak reagovaly zpočátku na růst cen povolenek CO2 v roce 2021 a nedostatek ruského plynu v evropských zásobnících před začátkem současné topné sezony. V únoru pak ceny razantně zvýšil strach o dostatek energií kvůli ruské agresi na Ukrajině. Za těchto podmínek dodavatelé nakupovali část energií pro svoje zákazníky právě pro letošní rok a to se promítlo až do několikanásobného zdražení konečné ceny.

Tak jak je možné, že když draze nakoupili, tak teď nabízejí levnější elektřinu?

Každý dodavatel mánějakou svoji obchodní strategii, kdy nakupuje a jaký objem. V případě té nabídky E.Onu a i dalších, které se objeví, se jedná o nabídky pro nové zákazníky, to znamená, že pro ně část energie dodavatel bude nakupovat za současné nižší ceny. Zároveň ale konkrétně u E.Onu jde o závazek na 3 roky, to znamená, že zřejmě počítá s tím, že si případnou ztrátu z dodávky letos, pokud by ceny na trhu opět vzrostly, vykompenzuje v příštích letech, kdy se čeká větší pokles cen.

Proč došlo k zastropování ze strany státu?

Protože tržní ceny samotné elektřiny pro spotřebitele by vedly k obrovské zátěži domácností i firem, což by mohlo vyústit v sociální i ekonomickou krizi.

Jaký je aktuální vývoj cen, co je ovlivňuje?

Cena elektřiny i plynu klesá. Na krátkodobém, spotovém trhu, je cena elektřiny asi poloviční oproti zastropované ceně, u plynu jde asi o třetinu nižší. Důvodem je v první řadě zatím teplá zima, která snižuje výrazě poptávku po energiích používaných na topení a také odpadá nutnost doplňovat plyn do zásobníků. Druhým významným důvodem je, že se zemím EU včetně Česka podařilo nahradit velkou část dodávek ruského potrubního plynu zkapalněným plynem známým jako LNG, který se dopravuje po moři do terminálů. Třetím důvodem nepochybně je i větší nabídka na straně elektřiny díky zprovoznění části odstavených francouzských jaderných elektráren.

Dá se odhadovat, jaký bude další vývoj cen?

Kontrakty s dodávkou elektřiny na rok 2024 letos zatím zlevňují, nyní na burze obchodují za cenu 170 až 190 eur, tedy v průměru kolem 4 a půl tisíce korun za megawatthodinu bez DPH, zatímco ještě v prosinci to bylo kolem 7,5 tisíce korun za megawatthodinu. Je to také pod vládním stropem pro letošní rok, který je ve výši zhruba 5 tisíc korun bez DPH. Na rok 2025 je nabídka dodavatelů na burze kolem 3750 korun za megawatthodinu a o rok později 3200 korun. Pokud jde o plyn, dodávka na příští rok se obchoduje za cenu kolem 67 eur za megawatthodinu, tedy 1675 korun, zatímco vládní strop je zhruba 100 eur, to znamená 2500 korun bez DPH.

Jaká jsou tedy rizika spojená s tím, že si někdo s dodavatelem zafixuje ceny na delší období?

Riziko je, že pokud se současné tržní ceny udrží nebo se ještě sníží, tak bude zbytečně další rok či dva platit víc, než by musel. Naopak pokud by se něco stalo a ceny by vzrostly, a vláda by již v dalším roce nestanovila stropy, bude mít výhodu.