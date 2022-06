Speciální tarif na energie by měl být hotový do konce srpna. Firmy ale dosud neznají parametry programu

Speciální tarif na energie pro slabé domácnosti a některé provozy by měl být hotový a připraven k projednání do začátku topné sezony, tedy do konce srpna. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedl místopředseda vlády a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR Radka Špicara však firmy dosud neznají parametry připravovaných programů, vláda s nimi detaily neprojednávala.

Praha 15:17 5. června 2022