ArcelorMittal koupí všechny akcie energoholdingu Tameh. Zaplatí za ně více než tři miliardy korun

Polská společnost Tauron přijala nabídku od hlavního akcionáře skupiny ArcelorMittal na koupi všech akcií společnosti Tameh Holding. Hodnota transakce by měla činit 598,1 milionu zlotých (3,376 miliardy korun), jak informuje na základě burzovní zprávy polská zpravodajská stanice TVN24. Součástí Tameh Holding je i padlá energofirma Tameh Czech, která před Vánoci vstoupila do insolvence a přestala dodávat energie do ostravské huti Liberty.

Aktualizováno Varšava 10:32 3. 1. 2024 (Aktualizováno: 11:30 3. 1. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít