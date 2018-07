Vypněte Uberu a Taxify aplikace, dokud nebudou dodržovat zákony, vyzývají taxikáři

Společnost Uber se ve čtvrtek zavázala podpisem daňového memoranda, že bude od začátku října evidovat tržby svých řidičů v EET a finanční správě poskytovat data o aktivitách šoférů, které stát bude moci využít k daňové kontrole. Povinnost se ovšem bude týkat pouze nových řidičů, kteří začnou pro společnost jezdit po zavedení EET. Společnost v Česku eviduje zhruba 2000 aktivních řidičů.

„Veškeré body, které jsou v tomto memorandu by měly být samozřejmostí a rozhodně se nejedná o nějaký ústupek ze strany Uberu. Co se týče EET tak s největší pravděpodobností bude ještě v tomto roce povinné pro všechny řidiče taxislužby prováděné jakoukoli formou,“ uvedl Polišenský. Dokud nebude Uber a také estonská společnost Taxify provozovat služby v souladu se zákonem o silniční dopravě a vyhláškou pražského magistrátu, požaduje sdružení okamžité vypnutí jejich aplikací. „Nic jiného než hru o čas tedy za čtvrtečním podpisem memoranda nespatřujeme,“ dodal Polišenský.

Zachování zkoušek z místopisu

Taxikáři nadále trvají na tom, aby byla jediná varianta taxi pro širokou veřejnost s označením a taxametrem a na zachování zkoušek z místopisu pro všechny subjekty provozující taxislužbu.

Ministerstvo financí ve čtvrtek uvedlo, že memorandum by mělo uklidnit spory taxikářů s Uberem a rozptýlit obavy z toho, že stát nedokáže regulovat sdílenou ekonomiku. Podle ministryně Aleny Schillerové (za ANO) je současná legislativa dostačující k tomu, aby stát mohl kontrolovat i tyto služby. „Chyběly nám k tomu informace, které nám teď společnost Uber poskytne,“ řekla. Dohoda by se zároveň podle ministryně měla stát základním kamenem pro kontrolu dalších společností fungujících na podobné bázi. Koncem dubna Uber s českou vládou podepsal memorandum, ve které se firma zavázala ke zřízení českého živnostenského oprávnění, které jí scházelo. Součástí dohody bylo i to, že řidiči budou muset splňovat podmínky pro běžné taxikáře včetně licence či zkoušky z místopisu. Podobně jako u EET se to má týkat jenom nových řidičů.

Americká firma působí v Česku od roku 2014. V roce 2017 začali nasmlouvaní řidiči s vlastními auty jezdit i v Brně, soud však jejich činnost zakázal předběžným opatřením. I když ho soud poté zrušil, firma stále v moravské metropoli nejezdí. Služby Uberu v Praze využívá podle informací firmy 300 tisíc lidí.

Protest pražských taxikářů proti službám typu Uber. Na snímku je kolona vozů protestujících řidičů taxislužby při jízdě od letiště. | Foto: Michal Doležal | Zdroj: ČTK