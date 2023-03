Fischer: Čína okopírovala know-how škodovky, ta zvažuje odchod. I to je signál pro změnu politiky

Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) navštívila Tchaj-wan, kde se setkala s místní prezidentkou. To ostře odsoudilo čínské velvyslanectví v Praze. Snižování obchodních vztahů s Čínou může být na místě ale nejen kvůli politickým, ale i ekonomickým zájmům České republiky. „Čína okopírovala know-how škodovky, která nyní zvažuje odchod. Ekonomická situace na čínském trhu se mění,“ hodnotí senátor Pavel Fischer (nez.) Peking 23:21 28. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Souhlasím s tím, že je potřeba pomáhat našim firmám na čínském trhu, ale ten se hodně změnil. Situace se obrátila tak zásadně, že dneska Škoda Auto zvažuje odchod z Číny,“ vysvětluje Pavel Fischer (ilustrační foto) | Foto: František Vlček / MAFRA | Zdroj: Profimedia

U jednání s představiteli Jižní Koreje a Tchaj-wanu byl i šéf BIS Michal Koudelka. Podle bývalého ministra vnitra Martina Peciny alespoň dřív nebývalo zvykem, že by šéf kontrarozvědky jezdil na zahraniční pracovní cesty.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý pořad v audiozáznamu. Moderuje Tomáš Pavlíček

Pavel Fischer, předseda senátního výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost, však podotýká, že šéfové kontrarozvědky se setkávají běžně, aby jednali o celé řadě ohrožení ze zahraničí, která se u nás projevují například prostřednictvím kybernetických útoků.

Podle Fischera není servilita na místě: „Nemusíme se chodit ptát do Pekingu. Nemusíme se chodit ptát Komunistické strany Číny, jestli si můžeme dovolit obchodovat s Tchaj-wanem. To je přece vzájemně výhodné a nemusíme se ptát komunistů v Číně. Tchaj-wanu je dneska světový.“

Sinolog: Cesty na Tchaj-wan jsou politický marketing. Ale i díky nim země zůstává geopoliticky samostatná Číst článek

Návštěva Pekarové Adamové odpovídá podle Fischera dlouhodobé strategii České republiky. „Je velmi důležité, aby čeští představitelé do regionu jezdili. A z tohoto pohledu je velmi správné, že předsedkyně Sněmovny navštívila Jižní Koreu i Tchaj-wan,“ míní Fischer.

Neblahý vliv návštěv na byznys?

Podle Peciny z hlediska byznysu český průmysl v těchto zemích žádnou podporu nepotřebuje a návštěva pouze poškodí český export do Číny.

„České společnosti zavírají svoje pobočky v Pekingu. Moje firma je příkladem. Fungovala v Pekingu 15 let. Dneska sice ještě formálně existuje, ale od návštěvy pana Vystrčila na Tchaj-wanu už nedostaneme žádnou zakázku. To je fakt, který si možná pánové v Senátu a Poslanecké sněmovně neuvědomují,“ dodává Pecina s odkazem na cestu šéfa horní komory Miloše Vystrčila v roce 2020.



Fischer však připomíná, že ekonomické sliby, které se měly vyplnit díky dobrým vztahům s Čínou, nebyly naplněny.

„Pokud pan Pecina mluví o tom, že bychom měli vyvážet nadále naše ústavní činitele do Pekingu, aby otevírali dveře, měli bychom si také spočítat, jaké ovoce ten obrat vůči Číně, který vstřícně nastavil Miloš Zeman před 10 lety, přinesl,“ říká Fischer.

‚Vysvětlete to českým dělníkům‘

Podle statistik CzechInvest vytvořily tchajwanské investice v Česku zhruba třikrát víc pracovních míst než investice z Číny.

Tchajwanská prezidentka ocenila, že Pekarová Adamová dorazila i navzdory ‚velkému tlaku‘ Číst článek

Pecina uznává, že je Tchaj-wan ekonomicky významnějším partnerem z hlediska zahraničních investic, dobré vztahy s ním však poškozují český export.

„Podívejte se na Škodu Auto, podívejte se na Home Credit. Nechceme vyvážet do Číny? Chceme to realizovat přes západní Evropu? Tak to dělejme, ale běžte to vysvětlit dělníkům ve Škodě Auto, kteří kvůli tomu možná přijdou o práci,“ popisuje Pecina.

Podle Fischera je však třeba se na problém podívat dlouhodobě. „Souhlasím s tím, že je potřeba pomáhat našim firmám na čínském trhu, ale ten se hodně změnil. Situace se obrátila tak zásadně, že dneska Škoda Auto zvažuje odchod z Číny,“ vysvětluje.

„To znamená, že se rozhoduje o dalším působení škodovky. Ne kvůli politice, ale kvůli tomu, že Čína okopírovala know-how českých firem, jako je Škoda Auto, a vyrábí si už dnes auta sama," dodává senátor.

Poslechněte si celý příspěvek v audiozáznamu. Moderuje Tomáš Pavlíček.