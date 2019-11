První blok Temelína začal opět vyrábět elektřinu. Odpojený byl téměř dva dny kvůli chvění turbíny

Energetici v jaderné elektrárně Temelín připojili první blok k přenosové soustavě. Blok byl odpojený necelé dva dny do večera 11. listopadu kvůli chvění turbíny, které zřejmě zavinil pokles venkovních teplot. Energetici turbínu zkontrolovali, vyloučili, že by byla poškozená. Aktuálně je první blok na 70 procentech výkonu, druhý blok je v provozu na plném výkonu. V úterý to řekl mluvčí elektrárny Marek Sviták.

