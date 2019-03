V Temelíně začne odstávka prvního bloku. Výměna paliva potrvá dva měsíce

Téměř třetinu paliva vymění energetici v jaderné elektrárně Temelín, kde v pátek večer začne plánovaná odstávka prvního bloku. Při odstávce, která by měla trvat dva měsíce, zkontrolují turbínu i bezpečnostní systémy. V plánu mají přes 10 000 činností. I s dodavateli se do odstávky zapojí asi 1000 lidí. Oznámil to temelínský mluvčí Marek Sviták. Druhý blok přeruší výrobu ve druhé polovině června, také na dva měsíce.

Temelín 12:31 1. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít