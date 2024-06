Téměř pětina Čechů chce hypotéku, uvádí Ipsos. Mezi mladými roste skepse o pořízení vlastního bydlení

Zájem o pořízení vlastního bydlení opět roste. Hypotéku si na to plánuje vzít téměř pětina Čechů. Více než polovina z nich ale z různých důvodů žádost v minulosti odložila. Vyplývá to z květnového průzkumu agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci, kterého se účastnilo přes 1000 respondentů. Průzkum Praha 8:00 5. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Téměř pětina Čechů plánuje hypotéku, uvádí Ipsos (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Více než polovina podle průzkumu Ipsosu hypotéku odložila kvůli vyšším životním nákladům, které přineslo zdražování v posledních letech. Váhání u více než třetiny vyvolávaly i vyšší úrokové sazby hypoték. Ty se teď v průměru pohybují kolem pěti procent. Vliv měly u pětiny respondentů taky obavy z budoucnosti.

„Mnohem častěji mezi těmi, kteří byli nuceni odložit nákup svého bydlení, byla mladá generace do 36 let, která je samozřejmě vždy největším tahounem v pořizování hypoték,“ popisuje specialista Ipsosu na finanční trh Michal Straka.

Kupoval bych byt až od 2+1, menší se nevyplatí. Příští pražskou Letnou budou Michle a Nusle, radí makléř Číst článek

Právě u mladých taky roste skepse ohledně pořízení vlastního bydlení v budoucnu. Podle Straky mají obavy, že na to kvůli rostoucím cenám nebudou mít.

Ceny nemovitostí podle oslovených realitních expertů mírně rostou. Záleží ale na typu nemovitosti a taky lokalitě „Je to rozdílné, ale celkové agregátní číslo naznačuje, že meziročně ceny nemovitostí v letošním roce mírně rostou,“ potvrzuje ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.

Například analytik Jiří Sýkora ze společnosti Swiss Life proto tvrdí, že pokud mají lidé na hypotéku našetřeno a vybrali si už nemovitost, nemá smysl čekat na nižší úrokové sazby u hypoték. „To, co ušetří na úrokové sazbě, bohužel zaplatí víc, jak na nemovitostech, které naopak postupně jdou proti trendu klesání a zvyšují svou cenu,“ dodává.

Refixace

Většina dotázaných měla ještě loni úvěr do tří milionů korun, letos jsou častější hypotéky do čtyř milionů. I na tom se projevuje vyšší cena nemovitostí. Bezmála polovinu klientů čeká do dvou let refixace hypotéky.

Ekonom: Ceny nemovitostí stagnují, brzy se ale znovu zvýší. Vlastnictví tak bude méně dostupné Číst článek

Refixace se může vzhledem k vyšší úrokovým sazbám výrazněji projevit především u lidí, kteří si brali hypotéky s úrokem do dvou procent. Pokud si například půjčili tři miliony korun, můžou zaplatit tisíce korun navíc.

„Při refixaci takové hypotéky na sazbu kolem pěti procent by nárůst měsíční splátky činil necelých pět tisíc korun,“ vysvětluje ekonom Jakub Seidler.

Oproti minulému roku se ale snížil podíl domácností, které mají obavy z toho, že po refixaci nebudou zvládat hypotéku splácet. Zhruba polovina respondentů nicméně očekává, že se bude muset omezit.

Změna banky

Přes 70 procent dotázaných z průzkumu Ipsosu uvažuje o změny banky. Podle realitního experta Delloitu Petra Hány dává smysl porovnat, co nabízejí jiné banky.

Banky v březnu poskytly meziročně o polovinu více hypoték. Úrokové sazby jsou nejnižší od června 2022 Číst článek

„Ve chvíli, kdy vaše stávající banka navrhne změnu úrokové sazby, může být i dobré zjistit, jaké by byli nabídky jiných bank a následně tyto věci porovnat. Potom je to na osobním uvážení, co si člověk může dovolit nebo která nabídka je výhodnější,“ přibližuje.

Podle průzkumu roste taky zájem o refinancování hypoték - tedy nahrazení staré hypotéky novou. Letos se očekává až čtrnáct procent refinancovaných úvěrů. Předčasnou splátku v horizontu několika let plánuje více než čtvrtina domácností.

Od letošního července se přitom kvůli novele zákona předčasné splacení hypotéky prodraží. Banky si totiž budou moct účtovat až jedno procento z předčasně splacené částky. Doplním, že ve vlastní nemovitosti v Česku žije přes 70 procent lidí. Téměř třetina z nich si na to vzala hypotéku. Více lidí bydlí ve vlastním domě, než bytě.