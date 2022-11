Tempo zdražování zpomalí. Příští rok by měla být inflace jednociferná, tvrdí bývalý guvernér ČNB

Inflace v říjnu zpomalila na 15,1 procenta, meziměsíční pokles tak byl výraznější, než se předpokládalo. Poklesu přispěly i vládní opatření proti drahým energiím. Ceny některých dalších komodit, zejména potravin, však dále stoupaly. Ekonomové zároveň hovoří o nastupující recesi, která by však podle České bankovní asociace neměla být příliš dlouhá ani silná. Pro a proti Praha 13:36 11. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ekonom Miroslav Singer | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

„Meziměsíční nárůsty cen vrcholily ve druhém kvartálu tohoto roku a pak už začaly zpomalovat,” tvrdí bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer. Podle něj jsou tyto přírůstky ze všech cenových údajů nejrelevantnějším ukazatelem budoucnosti.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Téma dne. Moderuje Lukáš Matoška

„Zrychlení ve smyslu zvýšení meziroční inflace je odrazem toho, jak se vyvíjela v loňském roce, ne toho, jak se bude vyvíjet do budoucna. Pro budoucnost je mnohem zásadnější to, co se stalo nedávno, než to, co se stalo před rokem. Vyvozovat pro příští rok něco dramatického z meziročních přírůstků není úplně správné,“ popisuje Singer důležitost ukazatelů.

Singer tak současnou situaci považuje za vrchol inflace. „Vše tomu nasvědčuje. Meziroční přírůstky jsou sice poměrně rozházené, ale podle toho, co teď vidíme, by inflace měla být příští rok určitě jednociferná,” dodává. „Tempo zdražování už bude jenom zpomalovat.“

Mírná recese

Zpomalování inflace však podle Singera není zatím možné vnímat jako signál nastupující recese. Další vývoj je však vzhledem k množství faktorů obtížné odhadnout. „Recese se nás zatím zatím příliš nedotkla a její signály nejsou příliš silné, ale myslím, že přijde,” tvrdí. „Jestli bude krátká a mělká, o tom se bude rozhodovat až příští rok.“

Česká bankovní asociace ve své prognóze však očekává nástup recese ještě během konce letošního roku. „Recese bude relativně mělká, což ale pořád neznamená, že řada firem nebude ve větších komplikacích a třeba nebude muset propouštět,“ tvrdí hlavní ekonom asociace Jakub Seidler.

Letos se naštěstí ty nejvíc černé scénáře nenaplnily, říká Stanjura o odhadu růstu HDP na 2,4 procenta Číst článek

Závěry vydané prognózy však není možné brát jistě. Podle Seidlera jen odráží určité současné indikátory. „Rozhodně to ale neznamená, že za měsíc se situace nevyvine tak, že budeme očekávat silnější propad ekonomiky,“ dodává. „Všechny odhady jsou v tuto chvíli daleko více ztížené.“

Problematický začátek roku

Možného nástupu recese se také obává Svaz průmyslu a obchodu. „Jsme nejprůmyslovější ekonomika v celé EU, a to v kombinaci s tím, že za elektřinu a plyn v tuto chvíli také platíme téměř nejvíce v celé EU. To je skutečně smrtelná kombinace. První kvartál nového roku tak můžeme očekávat opravdu problém,“ rozebírá situaci podniků viceprezident svazu Radek Špicar.

Podniky tak podle Špicara v současné situaci pomoc státu potřebují, jelikož se nejedná o běžnou situaci. „My se nacházíme v energetické krizi způsobené primárně válkou na Ukrajině. To není běžná situace přirovnatelná k recesi, se kterou by si firma mohla poradit sama,“ popisuje Špicar problémy podniků. Náklady na energie totiž některým narostly o stovky procent.

„Základní scénář předpokládá, že nějaké řešení přijde, protože ta situace na energetickém trhu je skutečně extrémně výjimečná. Bezesporu ale platí, že příští rok může být pro řadu firem podstatně komplikovanější než letošní,“ uzavírá Seidler.

V celém pořadu Téma dne se také dozvíte, jak má nyní fungovat státní pomoc velkým podnikům a proč je v současné podobě problematická. Také jak se se současnou situací vyrovnávají ohrožené domácnosti nebo jak současný vývoj ovlivní ceny potravin.