Velká část domácností v Česku si příští rok připlatí za teplo. Zdraží o vyšší desítky korun měsíčně

Velká část domácností v Česku, které jsou připojeny na centrální vytápění, si v příštím roce za teplo připlatí. Uhelné teplárny zdraží o tři až deset procent, což zvýší výdaje na vytápění a ohřev vody v průměru nejčastěji o vyšší desítky korun měsíčně. Plynové teplárny naopak až o desetinu zlevní. I přesto bude teplo z uhlí nadále levnější. Výrazně pak zdraží teplárny využívající biomasu. Informovalo o tom Teplárenské sdružení. Praha 12:04 26. listopadu 2024

Uhelné teplárny mají na dodávkách tepla do domácností a dalších subjektů s výjimkou průmyslu více než padesátiprocentní podíl. U tepla z plynu je podíl kolem 25 procent a zbývající část tvoří biomasa a ostatní zdroje.

Sdružení při vyčíslení cenových změn pro příští rok vycházelo z průzkumu mezi svými členy. Většina uhelných tepláren v něm avizovala plánované zvýšení cen v rozmezí od tří do deseti procent. Navýšení ceny by se tak podle sdružení mělo projevit v příštím roce nárůstem měsíčních výdajů na vytápění a ohřev vody v průměrném bytě o 65 až 150 korun.

Zlevňovat se naopak chystají plynové teplárny, a to rovněž v rozmezí od tří až do deseti procent. Pro domácnosti připojené na tyto teplárny by to mělo znamenat úsporu 125 až 250 korun měsíčně. Podle sdružení mohl být pokles ceny tepla z plynu ještě výraznější, přibrzdilo ho však zvýšení regulovaných plateb.

Ceny tepla z uhlí a z plynu se díky těmto změnám přiblíží, ceny tepla z uhlí však nadále zůstanou v průměru nižší.

Nejvýrazněji se ovšem změní ceny tepla z tepláren, které spalují biomasu. Teplo mohou zdražit až o pětinu. Důvodem je podle sdružení nečinnost vlády.

Teplárny na biomasu totiž měly mít podle cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu pro letošní rok stanoven provozní bonus. Ten však doposud podle sdružení není vyplácen kvůli chybějící notifikaci podpory u Evropské komise.

Sdružení to vyčítá vládě, která dosud neschválila nařízení, které by vyplácení bonusu umožnilo. Vláda tím podle tepláren porušuje zákon.

„Bohužel vláda nedodržuje zákon a místo, aby stanovila podporu na tři roky dopředu, tak ani na konci listopadu nevíme, jestli stát bude teplo z biomasy příští rok podporovat. Teplárnám tak nezbývá než chybějící bonus promítnout do cen tepla,“ uvedl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení a expremiér Mirek Topolánek. Vyjádření ministerstva průmyslu agentura ČTK shání.