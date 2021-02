Firmy by od státu mohly dostat příspěvek na testování zaměstnanců, šlo by i o kloktací nebo žvýkací testy

Vláda by firmám mohla přispět na samotestování zaměstnanců. Podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) ministři v těchto dnech dojednávají, jakou částku by stát proplácel. Vybírají se také vhodné testy. Podporou samotestování navíc podmínili hejtmani svou žádost o vyhlášení nouzového stavu. Některé podniky ale už nyní antigenní testování pro své pracovníky nabízejí, částečně i na vlastní náklady. Praha 11:44 18. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Usnadnit testování ve firmách přitom můžou kloktací nebo žvýkací testy. Pracovníci si je můžou provádět sami, bez přítomnosti zdravotníků. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na odběrovém místě, které na začátku roku pro zaměstnance zřídila v jedné ze svých poboček Česká spořitelna, zdravotníci právě testující několik zájemců. Tímto způsobem tu za jeden den odeberou necelou stovku vzorků.

„Od ledna provozujeme dvacet testovacích míst po celé republice, aby se mohli nechat otestovat i zaměstnanci z poboček,“ řekl Radiožurnálu mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

„Dosud se náklady pohybují v nižších jednotkách stovek tisíc. Pomáhá nám, že provoz výjezdových týmů je částečně hrazen vládou. Nicméně bychom bezpochyby uvítali, kdyby došlo k větším úhradám domácího testování, abychom nemuseli zaměstnance nutit chodit na odběrová místa.“

Testování poskytují i další firmy – třeba řetězec prodejen Albert, jak potvrzuje jeho mluvčí Jiří Mareček: „Soustředíme se na riziková místa, nejvíce zasažené lokality, v této chvíli Chebsko a Sokolovsko. Náklady na testování se pohybují v řádu desítek tisíc korun na jednu prodejnu měsíčně.“

Další podniky zaměstnancům testy proplácí nebo v případě potřeby zařizují jednorázové odběry.

Například dopravce RegioJet teď podle mluvčího Aleše Ondrůje řeší, jak spustit plošné testování. „Je to v tuto chvíli otázka, jak celý ten proces nastavit, jakého partnera zvolit. O tom povedeme jednání. Je to o tom připravit systém tak, aby byl funkční,“ uvedl.

Kloktací či žvýkací testy

Usnadnit testování ve firmách přitom můžou kloktací nebo žvýkací testy. Pracovníci si je můžou provádět sami, bez přítomnosti zdravotníků. Po spuštění takového samotestování přitom volají jak hejtmani, tak také opozice.

Vláda v těchto dnech podle vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) vybírá spolehlivé sady, které by firmám ministerstvo zdravotnictví doporučilo. Podniky by si je sice musely kupovat samy, stát by na ně ale mohl podle Havlíčka přispět.

„Teď řešíme, jestli by to bylo ze 100, z 50 nebo ze 70 procent zaplacené. Samozřejmě to bude podmíněno tím, že budou monitorovat všechno, že budou pozitivně testované okamžitě posílat na PCR testy. Musí to dostat nějaký režim,“ říká vicepremiér.

Pokud se nepodaří samotestování ve firmách zahájit, zaměstnavatelé budou muset testovat podle současných pravidel – domluvit se s praktickými nebo podnikovými lékaři nebo laboratořemi. Testy pak hradí zdravotní pojištění, cena jednoho je 350 korun. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Jana Rafaje ale tato částka nemusí vždy pokrýt všechny náklady spojené s provozem odběrového místa přímo ve firmě.

„Dá se předpokládat, že ochota soukromých subjektů jít testovat k zaměstnavatelům bude, když zaměstnavatel něco připlatí. Nicméně už to nebude hrazení plného nákladu, ale třeba 100 či 200 korun za zaměstnance, aby se dokryly vícenáklady,“ vysvětluje Rafaj.

S ministerstvem zdravotnictví se svaz průmyslu pokoušel dojednat navýšení příspěvku, ovšem bez úspěchu. Resort ale předal firmám přesné pokyny, jak mají postupovat, pokud si chtějí zřídit odběrové místo. Musí ho například registrovat na krajském úřadě a zdravotníci musí využít pouze certifikované a kvalitní testy. Nutností jsou také smlouvy se zdravotními pojišťovnami.