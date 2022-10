Juta chystá další propouštění. V úpickém závodě už pracuje o 24 lidí méně, další by mohli odejít v lednu

Společnost Juta ze Dvora Králové, která patří s tržbami kolem osmi miliard korun k největším podnikům v kraji, chystá další propouštění. O práci možná přijde až 50 zaměstnanců pobočky v Úpici, která vyrábí agrotextilie, tedy tkaninu pod rostliny například do skleníků nebo na záhony. Výpověď už dostalo 24 lidí. Úpice 13:57 18. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uvnitř továrny společnosti Juta | Foto: Václav Plecháček | Zdroj: Český rozhlas

Od jara, kdy vypukla válka na Ukrajině, to bylo ve dvou závodech v Jaroměři přes 70 lidí a teď společnost nahlásila úřadům záměr propustit dalších 50. Výpověď pro nadbytečnost dostalo z této padesátky 24 osob.

Ti zbývající zatím jistotu nemají – vedení závodu v Úpici požádalo generálního ředitele Jiřího Hlavatého, aby s výpovědí pro dalších 26 zaměstnanců počkal do konce ledna.

Do té doby bude společnost hledat další odbyt pro své výrobky a pokusí se zaměstnance udržet na 60 procentech platu. Tohle čekání do konce ledna by Jutu přišlo skoro na tři miliony korun. Jasno bude v druhé polovině října.

Juta zaměstnává přes 2200 lidí a o práci tak přijdou zhruba čtyři procenta pracovníků.

Sankce a energie

Vedení společnosti Juta tvrdí, že propouštět musí kvůli drahým energiím a dopadům protiruských sankcí.

Sankce prý nedávají úplně smysl, říká ekonomická ředitelka Juty Marie Čermáková. Výrobky, například motouzy, které teď Juta nesmí do Ruska dovážet, se podle ní na ruský trh dostanou prakticky okamžitě odjinud:

„To zboží tam mají, než lusknete prstem. Ta rychlost je neuvěřitelná. My jsme prostě ztratili trhy a to naše zboží vyrábějí i v Indii, v Turecku, v Číně, prostě všude. Doplácíme v tomto směru hodně na sankce."

Kvůli takto nastaveným sankcím firma podle vlastních odhadů přichází jen v letošním roce o stovky milionů korun.

Ceny energií se Juty týkají přímo i nepřímo. Na jedné straně platí víc za svoji spotřebu, na druhé straně ale odběratelé šetří. Firmě tak odpadli tradiční odběratelé-zemědělci, kteří pěstují třeba rajčata a další druhy zeleniny ve sklenících v Německu nebo Nizozemsku.

„Nejvíce náš výrobek odebírají holandští zemědělci a ti zkrátka zaplatí své náklady a energie a náš výrobek už nepoužije a nevymění. Odloží svoji spotřebu třeba o rok nebo o dva. Nevíme, o jak dlouho,“ stěžuje si Marie Čermáková.

O práci v Jutě tak může v součtu s propouštěním ze začátku léta přijít přes sto lidí. Vedení firmy upozorňuje, že už teď se objevují další komplikace s odbytem, kvůli kterým musela firma dočasně omezit výrobu v některých svých závodech, kde zatím nechává část pracovníků doma se šedesátiprocentní mzdou.