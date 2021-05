Těžba dřeva v Česku stoupá osm let v řadě, loni rekordně přesáhla 35 milionů metrů krychlových

Těžba dříví loni v Česku dosáhla rekordních 35,8 milionu metrů krychlových, uvedl v pondělí v tiskové zprávě Český statistický úřad. Meziročně se zvýšila o 9,7 procenta. Těžba roste každoročně od 2013. V naprosté většině (94,8 procenta) šlo loni o nahodilou, tedy neplánovanou těžbu, kam spadá hlavně likvidace kůrovcové kalamity. Praha 10:34 31. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Těžba dřeva roste v Česku už od roku 2013 (ilustrační foto) | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

Jehličnaté dřeviny tvořily 96,5 procenta loňské těžby. Při porovnávání jednotlivých dřevin šlo v devíti případech z deseti o smrk, ve 4,2 procenta o borovici a 1,6 procenta tvořil buk.

Nejvíce se vytěžilo na Vysočině a v Jihočeském kraji. „Dle vývoje lze usuzovat, že tempo růstu těžby dřeva zpomaluje v moravských krajích, a naopak zrychluje v Čechách, včetně severních oblastí,“ uvedli statistici.

Kůrovcová kalamita

V únoru odhadli odborníci ze think tanku Czech forest, že škody způsobené nízkou výkupní cenou kůrovcového dříví a předčasnou těžbou za loňský rok dosáhly 44 miliard korun. Kůrovec podle nich loni napadl 35 až 40 milionů metrů krychlových dřeva.

Nestátní vlastníci lesů ze Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR letos na jaře oznámili, že od státu potřebují alespoň 5,8 miliardy korun jako kompenzaci za loňské nízké ceny dříví. Dodali, že jinak nezvládnou obnovovat les po kůrovcové kalamitě a těžit dříví.

Ze ztráty tři čtvrtě miliardy zisk 44 milionů. Lesům ČR s hospodařením pomohly kompenzace státu Číst článek

Nadměrné těžby a snížená cena dříví se odrazily také na loňském hospodářském výsledku státního podniku Lesy ČR, který vlastní téměř polovinu lesních pozemků na území republiky. Podnik loni skončil v zisku 44 milionů korun po předloňské ztrátě 790 milionů korun.

Zakončit loňský rok v plusu podniku ale pomohly peníze od státu na kompenzaci snížení cen dřeva z důvodu kůrovcové kalamity ve výši 2,3 miliardy korun.

Původně podnik v koncepci hospodaření počítal s tím, že kvůli kůrovcové kalamitě za loňský rok utrpí ztrátu až 1,9 miliardy.

„Rekordní těžba dřeva loni stlačila jeho cenu rekordně nízko. Například cena palivového dříví právě z jehličnanů klesala čtvrtletí po čtvrtletí od prvního kvartálu roku 2019, kdy činila 722 korun za metr krychlový, až do třetího kvartálu 2020, kdy dosahovala pouze 423 korun za kubík. V posledních třech měsících loňska ale narostla na 429 korun za kubík a letos v prvním letošním čtvrtletí na 451 korun za kubík. To ilustruje zatím jen opatrný zvrat trendu,“ uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Podle něj by se tak měli lidé levným dřívím předzásobit, než zdraží.

V Česku již několikátý rok panuje kůrovcová kalamita, o které v minulosti hovořil ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) jako o největší od dob Marie Terezie.

Loni se zvýšila plocha zalesňování, meziročně o 5000 hektarů na 33 671 hektarů. Český statistický úřad uvedl, že v 51,3 procenta šlo o listnaté dřeviny. Nejvíce se loni využíval smrk (30,7 procenta), dále pak buk (23,8 procenta), následovaný dubem a borovicí. „Na konci roku 2020 lesní pozemky zabíraly plochu 2 677 329 hektarů,“ uzavřeli statistici.

V roce 2020 došlo k opětovnému nárůstu těžby dřeva, a to na 35,8 mil. m3 dřeva bez kůry. Téměř veškeré vytěžené dříví pocházelo z nahodilé těžby. Výjimečná byla také plocha zalesňování o rozloze 33 671 ha.

https://t.co/nJBZT0wxtd#čsú #lesnictvi pic.twitter.com/J1PBHOyNBG — ČSÚ (@statistickyurad) May 31, 2021