Těžbu uhlí v Česku čeká útlum, přesto v pololetí stoupla o desetinu
Těžba uhlí v České republice letos i přes budoucí plánovaný útlum roste. V první polovině roku firmy vytěžily téměř 13,2 milionu tun hnědého a černého uhlí, což je proti stejnému období loni o desetinu více. Produkci táhla tradičně zejména těžba hnědého uhlí, které tvořilo přes 95 procent vytěženého nerostu. Vyplývá to ze statistik ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). V předchozích letech těžba naopak prudce klesala.
Za celý loňský rok se v českých dolech vytěžilo přes 25 milionů tun hnědého a černého uhlí, což bylo meziročně o téměř 17 procent méně. Útlum souvisel zejména s plánovaným odklonem od spalování uhlí a přechodu na jiné zdroje.
Těžba uhlí na dole Bílina skončí nejpozději v roce 2033. Na termínu se dohodl stát a ČEZ
Číst článek
Hnědého uhlí se v prvním pololetí vytěžilo skoro 12,55 milionu tun, což bylo meziročně o skoro deset procent více. Drtivá většina byla použita jako průmyslové uhlí. Klíčová ložiska hnědého uhlí jsou v Česku v Podkrušnohoří v okolí Mostu, Chomutova a Teplic. Nejvýznamnější lokality jsou lomy ČSA a Bílina. Těžba hnědého uhlí pokračuje také na Sokolovsku.
Černého uhlí, které nyní v Česku tvoří malou část z celkové těžby, v prvních šesti měsících roku těžaři vytěžili 614 tisíc tun, meziročně o skoro sedm procent méně. Výraznou většinu, konkrétně 415 tisíc tun, tvořilo koksovatelné uhlí, které může být využíváno na výrobu koksu a následně například k výrobě surového železa. Výrazně ubylo černého uhlí využívaného k energetickým účelům.
Poslední činný důl s černým uhlí v Česku je ČSM na Karvinsku. I v něm bude brzy těžba definitivně ukončena. Společnost OKD plánuje vytěžení posledních porubů na první čtvrtletí 2026. Podle původních plánů měla těžba skončit v roce 2022, následně se ukončení těžby několikrát posunulo.
OKD už rozprodává nepotřebnou techniku. Příští rok uzavře na Karvinsku poslední černouhelný důl
Číst článek
Skončí i uhelné elektrárny
Energetické firmy v Česku zatím definitivně o odstavování svých uhelných elektráren nerozhodly. Podle expertů se ovšem dá očekávat v následujících letech.
Například společnost ČEZ v minulých měsících uvedla, že bude rozhodovat o odstavování uhelných zdrojů z roku na rok. Akcionářům to v červnu řekl místopředseda představenstva Pavel Cyrani.
Klíčový podle něj bude vývoj cen na burze a emisních povolenek. Podle současného vývoje lze podle Cyraniho odhadovat, že výroba elektřiny z uhlí přestane být rentabilní kolem roku 2028. Tento odhad se ale podle něj může ještě kdykoliv změnit.
Stát do budoucna počítá, že český energetický mix postaví na jaderných a obnovitelných zdrojích. Ty však bude nutné nejprve vybudovat. Do té doby by přechodným hlavním palivem měl být plyn.