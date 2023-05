Česko ve světě proslavilo pivo. Víno budou znát možná až teď, kvůli hádce o nulovou daň, zlobí se pivovarníci

Hospodští i pivovarníci chtějí jednat s vládou o připravovaném zvýšení DPH na točené pivo. To má přejít od příštího roku ze sazby 10 procent na 21 procent a tím podražit o několik korun na půllitr. Považují to za nespravedlivé už proto, že zatímco s nimi se o opatření nikdo nebavil, vinařům vláda vyšla vstříc. V plánovaném úsporném balíčku, který má ozdravit zadlužené státní finance, jim ponechala spotřební daň z vína na nule. Peníze a vliv Praha 9:00 23. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Víno a pivo | Zdroj: Profimedia

Pivaři upozorňují, že v gastronomii představují tržby za víno minimum, zatímco přibližně třetina všech tržeb je za pivo. „My jsme také ti, kteří nosíme jméno do světa. Svým plzeňským pivem jsme dali jméno osmdesáti procentům piva, které se na světě vyrobí,“ řekl v rozhovoru pro pořad Peníze a vliv Českého rozhlasu prezident Českomoravského svazu minipivovarů a také člen vedení Svazu pivovarů a sladoven České republiky Michal Voldřich.

Odmítá také, že by pivo na rozdíl od vína nebylo spojeno s turistikou či určitou kulturou. „My jako minipivovary jsme po celé republice, takže turismus podporujeme opravdu všude. Nejenom na Moravě a pro hrstku lidí,“ zlobí se.

Výrobci tak chtějí, aby je vláda a poslanci vyslechli: „U některých argumentů typu, že zvýšením DPH v restauraci se vybere o 1,5 miliardy korun více, nevíme, z čeho to kdo vypočítal. V tomto směru se nám přelije konzumace z restaurací do garáží, a do konzumace lahvových a plechovkových piv,“ upozornil Voldřich.

U lahvových piv sice je vyšší daň už nyní, jsou ale levnější než točená piva, a proto i výnos pro státní kasu bude nižší.

Podle Luboše Kastnera, majitele sítě restaurací a člena vedení Asociace malých a středních podniků a živnostníků chtějí i hospodští lobbovat za změnu, a to alespoň ve sněmovně.

Cílem je aby se zvýšení DPH na pivo odložilo alespoň o rok. Hospody by tak podle něj získaly čas se připravit. „Je to velký knock out, pivo je tahákem do gastronomie, zejména na vesnicích. Můžeme se rozloučit s vesnickým životem,“ varuje Kastner.

Podmínky se mění

Prodej čepovaného piva je klíčový právě pro minipivovary, kterých je v tuzemsku zhruba pět set. „Objem, který se v minipivovarech stáčí do lahví, plechovek nebo PET lahví, je totiž výrazně nižší, než mají velké průmyslové pivovary. Většina produkce minipivovarů se čepuje. Proto ten apel z naší strany, ze strany minipivovarů, je zejména o tom, že tohle je nespravedlivé podnikatelské prostředí,“ vysvětluje Voldřich, který je zároveň spolumajitelem minipivovaru Zvíkov.

Problémem je podle něj i to, že se podmínky pro podnikání stále mění. „My roky pořád něco řešíme. Začalo to bezdotykovými bateriemi, pak byl zákaz kouření, pak bylo EET, pak zase není EET, pak přišel covid,“ vypočítal…

Prodej točeného piva každopádně klesá už zhruba posledních deset let. Tehdy se z celkové výroby piva prodala zhruba polovina v sudech do restaurací a polovina v lahvích či plechovkách v obchodech.

„Od té doby to trvale klesá. Covid do toho ještě zaťal takovou sekyru, že ten poměr byl dokonce jen 25 procent prodaného piva v sudech a 75 procent v lahvích. V loňském roce byla spotřeba celkového výstavu piva v restauracích 31 procent,“ popsal Voldřich.

Více se dozvíte v pořadu Peníze a vliv, který vysílá Český rozhlas Plus v úterý po 11. hodině.