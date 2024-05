Tím, že budu někoho vyhazovat bez udání důvodu, ekonomiku nezmodernizuju, míní ekonomka

Vláda Petra Fialy zažívá dosud nejsilnější roztržku s odbory. Ty v tomto týdnu předčasně opustily jednání tripartity a připravují protesty na druhou půlku května. Na nich se chtějí ohradit proti novelizaci zákoníku práce a také úpravě důchodového systému. Jak je na tom sociální dialog v Česku? A jsou změny opravdu tak zásadní, že stojí za to opouštět jednání? V pořadu Řečí peněz Českého rozhlasu Plus odpovídá ekonomka Ilona Švihlíková. Praha 19:50 11. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ekonomka Ilona Švihlíková | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Minulý týden v Poslanecké sněmovně prošla prvním čtením novela zákoníku práce, kterou připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Navrhuje v ní mimo jiné zrušení zaručených mezd v soukromých firmách výměnou za postupný růst minima až na 47 procent průměrné mzdy.

ODS s TOP 09 se ale netají, že chtějí zkusit prosadit i možnost propouštění bez udání důvodu s výrazně vyšším odstupným. To razantně odmítá KDU-ČSL. Pirátům se vedle toho nelíbí, že ODS s TOP 09 podle nich porušují koaliční dohodu.

Ministerstvo práce a sociálních věcí také připravuje další větší novelizaci zákoníku práce. Jeho úpravy zásadně odmítají odbory. Na konec května svolaly do Prahy protest. V pondělí na jednání tripartity zůstal jako jediný odborový předák Josef Středula, když jeho kolegové jednání v průběhu opustili po hádce se zástupci vlády.

„Český sociální dialog není dlouhodobě v ideálním stavu. Česká politika takto funguje už mnoho let a jde takříkajíc na sílu,“ popisuje ekonomka Švihlíková. Je i proto překvapená, že odbory byly doposud tolik „konsensuální“.

„Když si představím, že by se s něčím takovým přišlo v zemích, jako je Itálie nebo Francie, tak by se neuvažovalo o středně velkém protestu, ale bylo by to téma na generální stávku,“ domnívá se.

Podle Švihlíkové totiž v Česku neexistuje jednotný postoj, jak by se měla ekonomika vyvíjet. To se pak odráží na jednáních tripartity. „Začíná to u pojmenování problému. Nejméně 20 let slýchám, že problém české ekonomiky je, že nejsou lidi. Skutečný problém je ale nízká produktivita práce,“ upozorňuje.

Inovace

„Jedním ze základních faktorů je, že řada českých firem je v závislém postavení – jsou subdodavateli pro zahraniční matku, a tím pádem jsou pod mzdovým stropem,“ uvádí ekonomka.

Motivovat a inovovat výrobu je pak podle ní velmi obtížné. Firmy proto nemají prostor, aby rozšiřovaly robotizaci nebo automatizaci, což je v Česku nutnost.

„Minimálně 75 procent volných pracovních míst je spjato se základním vzděláním. Není tam vůbec požadavek kvalifikace. Naše ekonomika vytváří tohle a mzdy jsou kolem povinného minima,“ pojmenovává Švihlíková problémy českého hospodářství.

„Skutečně se to nevyřeší tím, že budu ‚Frantu Vomáčku‘ do aleluja vyhazovat bez udání důvodu. Nové lidi si tím nevykouzlím a ekonomiku opravdu nezmodernizuju,“ reaguje ekonomka na návrh výpovědí bez udání důvodu.

Proč v Česku potřebujeme zaručenou mzdu, když v řadě zemí vůbec neexistuje? A jaký vývoj cen pohonných hmot se dá čekat v letošním létě? Poslechněte si celý pořad v audiozáznamu výše.