Zájem o speciální tisícikorunu je velký. Lidé na ni čekali ve frontách i od dvou hodin ráno

Stovky až tisíce lidí stály od rána ve frontách u poboček České národní banky v Ostravě a Brně, aby si mohly pořídit speciální tisícikorunu s přetiskem, kterou banka vydala k 30. výročí rozdělení československé měny a vzniku české koruny. I přes mrazivé počasí tam lidé strávili hodiny. Ti, kteří byli v Ostravě před otevřením v 07.30 na začátku fronty, stáli před bankou i od 02.00. Praha 11:23 8. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé čekají v Hradci Králové na vydání speciální bankovky | Foto: Jakub Vik | Zdroj: Český rozhlas

Speciální bankovku uvádí ve středu Česká národní banka do oběhu. Koupit ji je možné za 1000 korun na pokladnách centrální banky v Praze, Ostravě, Brně, Plzni, Českých Budějovicích, Plzni, Ústí nad Labem a Hradci Králové. Každý zájemce může koupit nanejvýš pět bankovek, centrální banka jich vydala celkem 200 000.

Výrobu výroční tisícikoruny s přítiskem zajistila Státní tiskárna cenin v Praze. Finální fázi výrobního procesu, sériování a číslování bankovek, přišli v prosinci do STC zahájit guvernér Aleš Michl a člen bankovní rady Oldřich Dědek.

— Česká národní banka (@CNB_cz) February 8, 2023

Půl hodiny po otevření ostravské pobočky banky se fronta táhla ještě kolem celého bloku budov až zpět ke vchodu do banky. Měřila tak přes 400 metrů a stále v ní čekalo přes 1000 lidí.

Fronta na bankovky v Brně je také stovky metrů dlouhá. Vede od pobočky banky v Rooseveltově ulici, klikatí se okolími ulicemi, pak vede do Jánské, kde se u kolejí obrací zpět. Nejvíce lidí tak stálo ráno v Jánské, a to „obousměrně“. Ve frontě by odhadem mohly stát tisíce lidí.

Česká národní banka vydala výroční tisícovku. K příležitosti 30. výročí vzniku české a slovenské koruny. Zájem je obrovský. V Brně se had čekajících klikatí přes několik ulic.

Speciální tisícikorunu půjde běžně platit v obchodech. Od standardní se liší přetiskem na lícní straně, který tvoří výroční logo České národní banky k 30 letům existence a motiv dobového kolku z doby měnové odluky.

Centrální banka bankovku vydala s cílem připomenout širší veřejnosti 30. výročí měnové odluky. Navázala na stokorunovou bankovku s přetiskem z roku 1919 vydanou u příležitostí 100. výročí vzniku československé měny.

Od začátku do konce. Fronta od ČNB v Brně na výroční tisícikorunu k 30. letům od rozdělení Československa. Had v centru města má přes půl kilometru, stačí se zpátky u tram. kolejí v Masarykově ulici. Video zrychlené.