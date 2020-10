Svaz kritizuje zavření obchodů v neděli. ‚Zvýší se koncentrace lidí. Polsko šlo opačnou cestou,‘ říká Prouza

V Německu nebo Rakousku po dlouhodobě běžná věc, v Česku novinka. Řeč je o zákazu nedělního prodeje ve většině obchodů, který jako jedno z opatření proti šíření covidu-19 zavedla vláda. V ostatní dny musí prodejny zavřít nejpozději ve 20 hodin. Nařízení platí do konce nouzového stavu, o jehož prodloužení až do začátku prosince bude v pátek hlasovat sněmovna. Opatření kritizoval i prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Rozhovor Praha 10:05 30. října 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Třeba Polsko jde opačnou cestou, kdy začali vyzývat obchody, aby prodloužili otevírací dobu a velké obchody mají po dohodě s polskou vládou otevřeno dokonce 24 hodin denně,“ říká Tomáš Prouza. | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Čtvrtek byl prvním pracovním dnem, kdy musely obchody zavřít ve 20.00. Hlavně velké prodejny ale mají běžně otevřeno o hodinu či dvě déle. Jak to před zavíračkou v obchodech vypadalo?

Byl větší nával než v předchozích dnech, protože my už zhruba dva týdny vidíme, že lidé začali měnit své nákupní chování. Výrazně častěji začali chodit právě mezi sedmou až devátou, někdy i desátou hodinou večer. Protože se chtěli vyhnout davům přes den. Začali vnímat to, že vláda vyzývala, ať omezí své kontakty, a proto delší prodejní dobu využívali. Řada obchodů i proto prodejní dobu prodlužovala.

Větší omezení přijde v neděli, kdy bude až na výjimky – jako jsou lékárny nebo čerpací stanice – zavřeno úplně. Jak se podle vás zákazníci zachovají? Dá se čekat výrazně větší zájem o nakupování v sobotu nebo už dnes?

Rozhodně to čekat lze, ostatně jsme to viděli už teď v úterý před státním svátkem, kdy bylo v obchodech zhruba o 30 procent lidí více. Myslím si, že v sobotu to bude úplně stejné. Je to zbytečné navyšování koncentrace.

Třeba Polsko jde opačnou cestou, kdy začali vyzývat obchody, aby prodloužili otevírací dobu a velké obchody mají po dohodě s polskou vládou otevřeno dokonce 24 hodin denně. Právě pro to, aby rozložili počty lidí, kteří nakupují.

Dostali jste od vlády vysvětlení, proč přikročila právě k tomuto kroku? Budete se ještě snažit ministry přesvědčit o tom, že to není dobrý nápad?

S ministerstvem mluvíme pravidelně, dáváme jim všechna data, o kterých teď mluvím. Argument, který jsme slyšeli, byl, že to vnímají a potvrzují to i data ministerstva zdravotnictví, že obchody nejsou rizikové, že to není místo nákazy.

Bojí se ale obecné mobility, aby lidé necestovali, aby nejezdili městskou hromadnou dopravou, nepotkávali se na zastávkách a podobně. To je obava, kterou mají a došli k závěru, že to vyřeší tím, že omezí dobu pro nakupování.

Jak se na náročnou sobotu, případně i pátek, obchodníci připravují? Budou nějakým způsobem regulovat počty lidí v prodejnách a je to vůbec u hypermarketů prakticky možné?

Především zákazníky vyzýváme, ať už na sociálních médiích nebo třeba e-maily, aby pokud možno přišli mimo klasické špičky, aby se dav rozložil...

To je kdy?

Největší špičky jsou ráno mezi 8.00 a 10.00 a potom někdy mezi 14.00 a 16.00. Největší hypermarkety se dokonce snaží omezovat koncentraci lidí na ploše tím, že třeba pečivo, které je normálně na jednom místě, tak jej rozdělí do tří na různá místa prodejny, aby se lidé pokud možno nepotkávali.

Na sobotu jsme také navýšili počet pokladních, aby když začnou vznikat fronty, aby byl personál, který rovnou otevře další pokladnu a lidé čekali co nejkratší dobu. Pokud můžou, tak je žádáme, aby používali samoobslužné pokladny, kde je sociální interakce také menší.

Kromě omezení prodejní doby je zcela uzavřená velká část dalších obchodů – prodejny oblečení, hraček, obuvi, elektroniky... Co to znamená pro předvánoční nákupní sezonu? Myslíte, že budou lidé více nakupovat dárky přes internet nebo počkají, až obchody otevřou? A kdy by k tomu mohlo případně dojít?

Část lidí samozřejmě nakupuje přes internet a ti, kteří jsou na to připraveni, by to měli udělat čím dříve, tím lépe. Protože týden před Vánoci bezpochyby nebude distribuce a rozvážka nákupů přes internet stíhat. Vždycky ale platilo, že část nákupů vánočních dárků kupujete na základě toho, co vidíte.

Nemáte úplně přesný plán, jdete po nákupním centru, něco vás zaujme a koupíte to. Pokud tato možnost vypadne, tak budou Vánoce výrazně slabší. I tak se bojíme, že vánoční obraty budou o nějakých 20-25 procent nižší, protože lidé se bojí budoucnosti, výrazně šetří. Takže ani obchodníci, kteří by normálně na vánoční sezoně vydělali, natož aby to pokrylo ztráty z léta, letos tak dobré Vánoce každopádně mít nebudou.