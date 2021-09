Maláčová chce přidat státním zaměstnancům, Schillerová není proti. Dohodnout se musí do 30. září

Sociální demokracie trvá na růstu mezd ve veřejné sféře pro příští rok o šest procent. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové televize CNN Prima News ocenila posun v názoru koaličního hnutí ANO. To v uplynulém týdnu navrhlo 3,5 procenta. Praha 13:02 19. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sociální demokracie trvá na růstu mezd ve veřejné sféře pro příští rok o šest procent | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Sociální demokraté původně požadovali plošné přidání všem o 3 000 korun. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) to ve čtvrtek nevyloučila, její úřad nyní chystá variantní návrhy. „Musíme se dohodnout do konce září,“ připomenula Maláčová, že usnesení o mzdách je součástí návrhu státního rozpočtu, který musí vláda odevzdat Sněmovně nejpozději 30. září.

Jak dopadla inventura vládních slibů? ‚Kabinet předává veřejné finance s obrovskou koulí na noze‘ Číst článek

O pevné částce, která by přilepšila hlavně nízkopříjmovým skupinám, chce Maláčová ještě jednat. S odbory bude o mzdách vyjednávat premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí ráno. Růst mezd ve formě pevné částky by upřednostnil i další nedělní host televizní debaty předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Jako rozhazovačný a zadlužující budoucí generace označila celý chystaný rozpočet předsedkyně TOP 09 Markéta Adamová Pekarová. „Provozujete tady eldorádo na straně výdajů,“ komentovala vládní rozpočtovou politiku. Tři týdny před sněmovními volbami se hosté debaty pohádali o záměrech, které mají jednotlivé strany ve školství či zdravotnictví.

Maláčová uvedla, že za největší hrozbu považuje vstup ODS do vlády s tím, že by to znamenalo privatizaci nemocnic v menších městech či zavedení školného. Pekarová jako zástupce koalice ODS, TOP 09 a lidovců Spolu to odmítla s tím, že nic takového program koalice neobsahuje. Uvedla, že Spolu chce šetřit na výdajích, například propouštěním nepotřebných úředníků, nikoli privatizovat.

Senátor Nwelati unikl pokutě za majetkové přiznání po zásahu soudu. Ministerstvo pošle nový podnět Číst článek

Maláčová v neděli zopakovala, že navrhuje růst minimální mzdy od ledna z 15 200 na 18 000 korun a na 20 000 korun pro rok 2023. Odbory to podporují. Schillerová dříve několikrát uvedla, že s přidáváním v rozpočtu nepočítá. Návrh rozpočtu musí vláda poslat do Sněmovny poslední zářijový den, rozhodovat o něm bude dolní komora až v nové podobě vzešlé z říjnových voleb.

Podle Adamové může minimální mzda růst v době, kdy se hospodářství daří. „Teď je to nezodpovědné, stálo by to mnoho lidí místo,“ míní. Podle návrhu odborů by hasiči, policisté, učitelé, lékaři, zdravotní sestry, úředníci, pracovníci v kultuře či sociálních službách i všichni ostatní zaměstnanci veřejné sféry měli od ledna dostat 3 000 korun navíc do tarifu, tedy do základu výdělku.

Mzdy v Česku Ve veřejném sektoru v prvním čtvrtletí pracovalo 699 400 lidí. Pokud by všichni měli dostat od ledna 3 000 korun navíc, bylo by to 25,2 miliardy. K tomu je nutné připočítat odvody. V případě nárůstu pouze o inflaci se zvýšení mezd projeví nárůstem celkové sumy na platy o jednotky miliard.

Průměrná mzda v Česku v letošním druhém čtvrtletí meziročně vzrostla o 11,3 procenta na 38 275 korun. V hrubém tak zaměstnanci dostávali v průměru o 3 893 korun více než před rokem. Po zahrnutí růstu spotřebitelských cen výdělek reálně stoupl o 8,2 procenta.

Obecně ale platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou. Výrazný nárůst je podle statistiků způsoben nízkou srovnávací základnou a vyplácením mimořádných odměn zdravotníkům.