Toyota bude v Česku vyrábět bateriové elektromobily. V Kolíně postaví výrobní linku za 16 miliard
Automobilka Toyota bude v Česku vyrábět bateriové elektromobily. Ve svém závodu v Kolíně kvůli tomu postaví novou produkční linku, celkově půjde o investici za zhruba 680 milionů eur (16,65 miliardy korun). Půjde o první místo v Evropě, kde bude Toyota automobilka vyrábět elektromobily.
Až 64 miliony eur (1,57 miliardy korun) přispěje formou investiční pobídky stát. Po rozšíření výroby vznikne 245 nových pracovních míst. Nyní automobilka zaměstnává v Kolíně kolem 4500 lidí, oznámili na tiskové konferenci prezident Toyota Motor Europa Jošihiro Nakata a premiér Petr Fiala (ODS), který kandiduje ve sněmovních volbách.
Toyota je jedním ze tří výrobců aut v Česku, dalšími jsou Škoda Auto a Hyundai. Kolínský závod vznikl v roce 2002, tehdy ještě jako společný závod TPCA automobilek Toyota, Peugeot a Citroën. Výroba aut pak byla zahájena v roce 2005.
Toyota v roce 2021 převzala celý závod a začala jej dále rozšiřovat. V současnosti japonská automobilka v Kolíně vyrábí modely Yaris a Aygo X. Loni zvýšila jejich produkci na 225 058 aut.