Toyota rozšiřuje spolupráci s ČVUT. Český výzkumný tým podpoří více než milionem eur ročně

Čeští studenti pomáhají vyvíjet součástky do samořiditelných aut už delší dobu, nyní se ale jejich tým ještě rozroste. Píše o tom deník E15. Výzkumný tým z pražského ČVUT podpoří japonská automobilka Toyota víc než milionem eur ročně. Novou dohodu o rozšíření výzkumu podepíšou ještě na podzim. Praha 6:31 13. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Automobilka Toyota. Ilustrační foto. | Zdroj: Reuters

Díky nové dohodě vznikne jeden z největších výzkumných týmů placených soukromou firmou na ČVUT. Ze čtyř vědců se rozroste na 25. Kromě toho, že Japonci české výzkumníky podpoří finančně, univerzita získá taky poloviční podíl na patentech vyvíjených systémů, vysvětluje E15.

Spolupráce s japonskou Toyotou přitom není nijak ojedinělá, s firmami z automobilového průmyslu spolupracuje ČVUT čím dál víc. V kontaktu je například s výrobcem dílů Valeo nebo mladoboleslavskou Škodou Auto.

Na vývoji autonomních vozů spolupracuje japonská automobilka s několika evropskými výzkumnými pracovišti, píše deník E15.

V první etapě vývoje aut bez řidiče chce Toyota do tří let nabízet na přání systém automatické jízdy po dálnici. O několik let později plánuje nasadit podobný systém do městského provozu. Autopilota do svých automobilů už teď nabízí například americká Tesla. Ta ale zatím jen do nejdražších modelů.