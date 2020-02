VIDEO: Tramvaje T2 se po 56 letech vrátí do provozu. Jezdit budou na pražské lince 23

Od běžných tramvají v Praze se tramvaje T2 liší zejména výrazným čelem nad kabinou řidiče, starší z těch dvou vozů má místo dvou světel jenom jedno uprostřed. Interiér je podobný jako v novějších typech, sedačky jsou v radě za sebou na každé straně. Protože vyjedou na pravidelnou linku, musí mít ale také moderní prvky - třeba označovač jízdenek stejný jako v nových tramvajích nebo terminál na platbu jízdenek kartou.

Ty dva původní vozy byly vyrobené ve vagónce Tatra Smíchov v 60. letech pro ostravský dopravní podnik. V roce 1996 je odkoupil Liberec, kde vozily cestující ještě skoro čtvrt století. Pražský dopravní podnik je odkoupil na konci roku 2018. Jaký má tento typ pro hlavní město význam, popsal pro Český rozhlas vedoucí historických vozidel dopravního podniku Petr Malík.

„Byly takovým předstupněm, když to řeknu, tramvajových vozů T3, které už jsou naprosto neodmyslitelnou součástí Prahy od roku 1961 a vozy T2 vlastně sjednotily tramvajový vozový park,“ říká Petr Malík.

Vozové skříně prošly kompletní rekonstrukcí a jsou skutečně z libereckých vozů T2, jezdí ale na podvozcích novějšího typu T3 z Prahy.

Pravidelně je budou Pražané vídat na zmíněné retrolince 23, která jezdí z centra města na Pražský hrad, úplně poprvé ale vyjedou do provozu na lince 2. Bude to o víkendu sedmého a osmého března. Pokud by si ale někdo chtěl tramvaje T2 prohlédnout dřív, v sobotu dopoledne budou vystavené na nádvoří vozovny Střešovice.