Stopka veřejných zakázek pro Agrofert? Problém mohou mít kvůli střetu zájmů Babiše i státní firmy

Kvůli zakázkám pro Agrofert by mohly mít problém některé státní podniky. Tendrů se totiž podle zákona nemohou účastnit firmy ovládané členem vlády. Skupina, kterou premiér Andrej Babiš (ANO) vložil předloni do svěřenského fondu, přitom ročně získává stamilionové zakázky od Čepra, Lesů ČR nebo Správy státních hmotných rezerv. V úterý na to s odkazem na rozhodnutí o možném střetu zájmů šéfa kabinetu upozornila Transparency International.

