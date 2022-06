Trh nepřechytračíte. Myslet si, že rozumím něčemu líp než ostatní, je iluze, tvrdí behaviorální ekonom

„Jeden ze způsobů investování je to, že si člověk myslí, že něčemu rozumí lépe než celý trh. A vsadí na to, že se jeho názor nakonec ukáže být pravdou, ačkoliv byl menšinový. A na tom že skvěle vydělá. Ekonomové z akademického světa to ale nedělají, dobře chápou, že přechytračit trh je téměř nemožné,“ je přesvědčený Steiner.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Touha po vysokém sociálním statusu je přirozená, ale může být neefektivní,“ upozorňuje behaviorální ekonom Jakub Steiner. Poslechněte si celý rozhovor ve Finančáku

Jeho kolegové proto raději investují napříč trhem do akciových indexů:

„Nesnaží se podchytit, které odvětví se bude vyvíjet rychleji než jiné. A tudíž nezískávají mimořádné výsledky. Protože jsou chráněni proti iluzi, že něčemu rozumí lépe než ostatní. Pojímají to jako risk management a snaží se investovat do různých košíků, aby byli chráněni, když některé z nich nevykvetou.“

Behaviorální ekonomie, které se Steiner věnuje, si všímá právě toho, jak se lidé rozhodují.

Ztráta bolí víc, něž těší zisk

Velké ztráty lidi podle Steinera špatně nesou. „Ztráta je bolí násobně více, než je těší podobný zisk,“ upozorňuje v pořadu Finančák Radia Wave.

„Krátkodobé investování do akcií může být pro běžného člověka strašidelné, protože jejich hodnoty lítají velmi dynamicky nahoru a dolů.“

Proto je podle něj lepší, aby lidé investovali raději dlouhodobě, na deset dvacet let. „Investujte plynule a příliš se nešťourejte v tom, jak se investicím daří v krátkodobém horizontu.“

Ne každý je dost motivovaný investovat dlouhodobě, dodává ekonom: „Lidem, kteří žijí v chudobě, starostech a stresu, se nedostává mentální kapacity, aby se dostatečně ovládali. Je lehčí být trpělivý, když je člověk dobře nakrmený a neřeší, jestli zaplatí hypotéku.”