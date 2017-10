Třídit se dnes dá skoro všechno. Ve Francii pomalu začínají třídit i špačky z cigaret

Papír, plast, sklo, karton a kov - to jsou asi hlavní materiály, které se dnes v Česku třídí. A nutno dodat, že nám to docela jde. Česko patří mezi desítku evropských zemí, kde se recykluje nejvíc. Ve Francii ale začínají třídit i odpadky, u kterých byste to asi nečekali - nedopalky od cigaret.

10:17 7. října 2017