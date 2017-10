Třinácté platy jsou přežitkem. Efektivnější je vyplácení benefitů na základě výkonnosti, říká odborník

Počítáte s tím, že letos dostanete koncem roku peníze navíc? Možná se dočkáte. Některé podniky před Vánocemi stále rozdávají zaměstnancům třinácté nebo i čtrnácté platy. Mnoho lidí s tím dopředu kalkuluje. Jenže zvyk se v současnosti mění. Někde dostanou prémie na základě kolektivní smlouvy, jinde bude záležet na hospodářských výsledcích podniku. Stále častěji není odměna plošná pro všechny zaměstnance, ale záleží na splnění určitých kritérií. Praha 7:51 24. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká koruna (ilustrační foto) | Foto: Reuters

Přesně tak to má paní Aneta Mrhová. Ta poté, co ve své práci postoupila na vyšší - odbornější - pozici, má nárok na takzvanou roční odměnu.

„Která se vyplácí na základě předem stanovených cílů vždy na začátku roku. Pro mě je to určitě příjemná změna a motivace, ačkoliv ne vždy lze s roční odměnou počítat. Samozřejmě záleží na tom, jak se dané společnosti daří. Myslím si, že naší firmě se letos daří, tudíž můžu s ročními odměnami počítat,“ řekla Mrhová Radiožurnálu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Třinácté platy jsou přežitek, který dnes už podniky příliš nevyužívají. Benefity vyplácejí jiným způsobem. Více si poslechněte v reportáži Jitky Hanžlové.

To, že podniky v České republice mají více zakázek a lepší výsledky, dává zaměstnancům ve více firmách naději, že koncem roku dostanou větší prémie, než v předcházejících obdobích. Také proto, že podniky o zaměstnance soupeří a nabízejí jim kromě vyšších platů také různé benefity.

Naznačují to alespoň informace, které má k dispozici Jaroslav Souček, předseda odborového svazu KOVO, což je největší odborový svaz v republice.

„Je to případ od případu, protože každý vlastník je jiný. Nicméně, třináctá a čtrnáctá mzda je poskytována jak prostřednictvím smluvního závazku v kolektivní smlouvě, tak i jako mimořádný benefit s tím, že jeho hodnota se nepočítá do základu mzdy pro navyšování v příštím roce,“ vysvětlil Souček. Čili tyto odměny závisí na výkonnosti podniku.

Bonusy a soutěže

A to bude čím dál častější situace. Marketingový ředitel personální společnosti Manpower Jiří Halbrštát si myslí, že plošné vyplácení třináctých a čtrnáctých platů je přežitek, který už je na ústupu. A to proto, že pokud zaměstnanci tento benefit považují za samozřejmý, nemotivuje je to k lepším výkonům.

„Mnohem efektivnější způsob motivace odměňování zaměstnanců je na základě osobního výkonu a plnění cílů a to buď individuálních, týmových, anebo na celkové ziskovosti firmy,“ popsal Halbrštát.

Platit dvojnásobek za vodu? Neúnosné, odmítá zdražení od armády město Libavá Číst článek

Existují ale i další způsoby, jak docílit toho, aby zaměstnanci odváděli co nejlepší výkon a přitom je práce bavila. Například speciální bonusy a soutěže, popsala z vlastní zkušenosti Monika Šandová, operátorka call centra z internetového srovnávacího portálu Ušetřeno.cz.

„Prvním benefitem pro nás jsou měsíční peněžní odměny podle toho, kolik se nám podaří uzavřít smluv. Máme tady i bonusy na konci roku, letos třeba dostáváme za každý den v práci losy do soutěže, v níž můžeme vyhrát například televizi za 30 tisíc, dovolenou v zahraničí nebo iPhone 8,“ popsala Šandová.

Mnoho podniků také přesouvá vyplácení speciálních prémií až na počátek dalšího roku nebo na jaro. Tedy až na dobu, kdy znají výsledky svého hospodaření v předchozím roce.