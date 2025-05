Trojnásobné investice. Do rozvoden a sítí ČEPS v nejbližších deseti letech nasměruje 84 miliard

Do rozvoje přenosové soustavy bude státní ČEPS v nejbližších deseti letech investovat zhruba 84 miliard korun. Peníze půjdou do rozvoden i sítí, řekl v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi předseda představenstva ČEPS Martin Durčák. V následujících letech tak bude ČEPS podle Durčáka investovat až trojnásobek částky, kterou průměrně investoval v minulosti. Praha 15:27 11. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rostoucí ceny energií byly tento rok stále velkým tématem | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Co se týká ČEPSky, tak první roky budeme investovat někde kolem 16 miliard, to znamená letos deset, příští rok 16, další rok pravděpodobně taky, pak by mělo dojít k určitému poklesu,“ řekl Durčák. Českou přenosovou soustavu Durčák označil za robustní.

25:57 ČEPS chystá přechod sítí na dobu bez uhlí. Dovážet můžeme až pětinu roční spotřeby elektřiny Číst článek

„V nejbližších letech to, co budeme dělat, budou hlavně investice do rozvoden. To budou i investice ve spojitosti s Dukovany,“ uvedl Durčák.

Durčák neuvedl, jestli se zvýšené náklady promítnou do cen elektřiny v Česku. „To záleží. Pokud by nedošlo k žádným dotačním titulům a neměli jsme investice kryté dotacemi, tak by se to pravděpodobně propisovalo. Pokud by část nebyla krytá rozpočtem nebo jinými zdroji mimo účtenky zákazníků a pokud by to všechno mělo jít pouze na zákazníky, tak by samozřejmě k tomu nárůstu docházelo,“řekl.

„Ale proti tomu jdou také určité příjmy, které generuje třeba ČEPS, to jsou výnosy z přetížení,“ dodal. Výnosy z přetížení podle něj představují rozdíl cen mezi exportem a importem elektřiny, ročně tvoří tři až čtyři miliardy korun, uvedl.

Na vyšetřování masivního výpadku proudu ve Španělsku se podílí i odborníci z Česka. Výsledky by měly být do několika měsíců, řekl dnes v OVM Durčák. Expertní komise se podle něj bude zabývat příčinami výpadku i následnou reakcí, výsledná zpráva bude komplexní.

Státní energetická skupina ČEPS, do níž vedle mateřské společnosti patří například také plynárenské firmy Net4Gas a Gas Storage, zaznamenala v roce 2023 čistý zisk 19,6 miliardy korun. Vysoký zisk vychází zejména z ohodnocení akvizic plynárenských firem. V roce 2022 byla skupina ve ztrátě přes 3,2 miliardy Kč, tehdy však ještě nezahrnovala některé firmy.