Trump Američanům řekne, že za inflaci a recesi kvůli clům nemůže on, ale ostatní, věří ekonom Hnát

Americký prezident Donald Trump ohlásil balík cel, který děsí nejen ekonomy a země, na které mají dopadnout, ale také americké firmy, investory i domácnosti. Evropská unie chystá odvetná opatření, chce ale dál s americkým prezidentem jednat. „Evropa potřebuje ukázat, že má sílu. Pokud bychom jí teď nevyužili, je možné, že by to Evropu poškodilo," upozorňuje v pořadu Řečí peněz prorektor Vysoké školy ekonomické v Praze Pavel Hnát. Řečí peněz Washington 20:29 3. dubna 2025

Na dovoz veškerého zboží z Evropské unie dopadne clo 20 procent, reciproční clo na dovoz čínského zboží bude činit 34 procent. Na zahraniční automobily putující do USA dopadnou pětadvacetiprocentní cla.

Jaká přijde reakce na cla amerického prezidenta Donalda Trumpa? Poslechněte si celý díl pořadu Řečí peněz s prorektorem Vysoké školy ekonomické v Praze Pavlem Hnátem

Americká administrativa tvrdí, že jde o nutné opatření, které napraví nespravedlnosti globálního obchodního systému. Ten podle nich po desetiletí diskriminuje Spojené státy americké a zničil tamní tovární komunity. Trump také dopředu Američanům řekl, že přes počáteční bolesti na tom nakonec vydělají.

„Byznys má rád předvídatelnost, nemá rád náhlé změny. My se klidně nadějeme toho, že budou zavedeny cla a druhý den budou rušena, ale třeba loď s auty už je někde uprostřed Atlantiku. Vy už jste ty auta za nějaké peníze vyrobil a dojde k tomu, že to budete realizovat se ztrátou. Tohle všechno v podnikatelích vyvolává nedůvěru, která snižuje jejich apetit investovat,“ zdůrazňuje Hnát.

„Evropa bude muset zareagovat nějakou odvetou. Bylo krásné a hrozně odvážné, kdyby Evropa řekla: ‚Ne, my naopak cla snížíme.‘ Ale to by politicky bylo neprůchozí, takže Trump zase bude moct krásně říkat: ‚Podívejte, já za vás bojuju, oni vás ožebračují dekády a teď v tom pokračují‘,“ nastiňuje ekonom.

Americké domácnosti

Americké firmy tak zažívají nejistotu, protože neví, jak se jim prodraží dosud levná výroba v zahraničí a jestli kvůli tomu nebudou muset zavřít, nebo přeorientovat svůj obchod na vlastní ekonomiku.

Věřit přestávají i americké domácnosti. V tomto týdnu to potvrdil průzkum Michiganské univerzity, který ukázal, že důvěra Američanů v ekonomiku klesá již třetí měsíc v řadě a je nejnižší od roku 2022. Takto pesimističtí Američané byli jen v dobách krize nebo recese.

„Nám v Evropě se to hodně špatně chápe, ale spoustě Američanů Trump plní slib, který jim ve volbách dal. Samozřejmě jim bude říkat: ‚Jasně, vy uvidíte recesi, vy uvidíte inflaci, ale za to můžou oni. Já jenom bojuju‘,“ předpokládá Hnát.

Reakce Evropy

Evropská unie, která je důležitým obchodním partnerem Spojených států, avizuje, že je na reciproční cla připravena a je také odhodlána je použít. Ursula von der Leyenová tvrdí, že evropským cílem a řešením je dohoda, ale pokud bude potřeba, Evropská unie je připravena chránit své zájmy.

Obě strany konfliktu se navzájem varují, že eskalace uškodí všem a že o obchodní válku nestojí. V praxi ale tvrdě brání své ekonomické zájmy. „Evropa potřebuje ukázat, že má sílu. Vezměte si, Evropská unie se v posledních letech jenom zpochybňuje,“ poukazuje ekonom Hnát.

„Pořád se říká, že Unie dělá jedno špatné rozhodnutí za druhým, žádný růst, stále přehnaná regulace. Už se neřeší, jestli je to skutečně Evropská unie, nebo jestli jsou to státy uvnitř Evropské unie,“ poukazuje a doplňuje:

„Ale pokud máme nezpochybnitelnou sílu, tak je to síla ekonomická. Pokud bychom jí teď nevyužili, tak je možné, že by to Evropu poškodilo.“

Předvídá také, jak se Unie k Trumpovým krokům postaví. „Evropa se bude snažit být sofistikovaná, a proto nakonec dojde podle mě i na služby. Protože co se týče služeb, tam je naopak velký přebytek Ameriky. Tohle bude dávat logiku,“ dodává Hnát.

Dostane se americká ekonomika do recese? Jak čitelná je Trumpova politika? A jaká by měla být strategie Evropské unie v jednání s USA? Poslechněte si celý díl pořadu Řečí peněz ze záznamu v úvodu článku.