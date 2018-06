Trump na summitu G7: Obchodní partneři USA po desítky let využívají, měli by se chovat lépe

Spojené státy potřebují spravedlivý přístup na trhy a nejsou už dále ochotny tolerovat jednání zemí, které vůči nim spravedlivé nejsou. Řekl to v sobotu americký prezident Donald Trump na summitu sedmi ekonomicky vyspělých zemí G7 v Kanadě. Schůzku označil celkově za úspěšnou, mluvilo se na ní zejména o vzájemném obchodu. La Malbaie (Kanada) 18:50 9. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump na summitu G7 v kanadském La Malbaie | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

„Spojené státy byly po desítky a desítky let jen využívány,“ prohlásil na tiskové konferenci Trump s tím, že už nastal čas, aby se Evropská unie, Kanada a další obchodní partneři chovali ke Spojeným státům lépe.

Americký prezident rovněž řekl, že Spojené státy na summitu bojovaly za volný obchod a konec dotací a cel. Jak toho hodlá docílit, ale neupřesnil. Pokud budou proti Spojeným státům uvalena reciproční cla na dovoz hliníku, udělají tyto státy velkou chybu, zdůraznil podle agentury AP americký prezident.

Trump začal vůči všem ostatním státům G7, tedy vůči Británii, Francii, Kanadě, Německu, Itálii a Japonsku, uplatňovat cla na dovoz oceli a hliníku. Cla se vztahují na celou Evropskou unii, která je označována za osmého člena G7.

Nové podmínky dohody o volném obchodu

Spojené státy chtějí s Mexikem a Kanadou vyjednat nové podmínky Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA), trvají ale na dodatku, podle něhož by byla nová dohoda sjednána vždy na pět let, a pak se rozhodlo o jejím případném prodloužení.

Trump řekl, že jeden z těchto států návrh vítá, druhý se ale obává, že dodatek o prodlužování dohody každých pět let by mohl ohrozit dlouhodobé investice. Agentura AP uvedla, že se zmíněným dodatkem nesouhlasí Kanada.

Kanadský premiér Justin Trudeau chtěl minulý týden navštívit Washington a doufal, že jednání o nových podmínkách fungování dohody NAFTA pokročí do další fáze. Americký viceprezident Mike Pence mu ale zavolal a požádal ho, aby Kanada souhlasila s dodatkem, který by dohodu zrušil, pokud by se všechny tři členské země nedomluvily na prodlužování dohody každých pět let. Trudeau to odmítl, takže jednání ohledně dohody NAFTA už nepokročila, uvedla AP.

Trump v sobotu ale řekl, že současné lídry zemí G7 za nespravedlivé obchodní dohody neviní. „Můj vztah s německou kancléřkou, francouzským prezidentem a kanadským premiérem je skvělý, falešná média to zkreslují,“ řekl v reakci na dotaz novináře, zda jeho rozhodnutí odjet ze summitu v Kanadě dříve nemůže budit dojem, že se Trump k zemím G7 otáčí zády.

Když Trump zjistil, že novinář je z televize CNN, řekl „to jsem si myslel“ a obvinil kanál ze lživého zpravodajství.

Kim má jen jednu šanci

Trump už před summitem řekl, že z něj odjede dřív, aby se mohl připravit na schůzku s vůdcem KLDR Kim Čong-unem. „Je to skutečně neprobádané území v tom pravém slova smyslu, ale věřím si... Nikdy to nikdo neudělal. Není to vyzkoušeno, takže k tomu přistupujeme opravdu pozitivně,“ poznamenal ke schůzce Trump.

K tématu nadcházejícího summitu v Singapuru Trump řekl, že severokorejský vůdce může pozitivně ovlivnit budoucnost KLDR, má ale jen jednu šanci. Chystaný summit v Singapuru přitom Trump označil za mírovou misi. Zda Kim denuklearizaci Korejského poloostrova myslí vážně, bude jasné během jediné minuty, řekl Trump.