Trump si od cel slibuje vyšší příjmy, ochranu před importem i volný obchod. To nejde, říká ekonom

Americký prezident Donald Trump zvažuje další výjimku z cel, která předtím sám nařídil. Tentokrát by mohlo jít o automobilový průmysl. „Lobbisté, kteří už se řadí do fronty, aby si promluvili s prezidentem a jeho administrativou, se také postarají o řadu dalších výjimek, které celní výnosy dále sníží,“ předpokládá pro Český rozhlas Plus ekonom a pedagog na New York University Jaroslav Borovička, který působí i ve správní radě institutu CERGE-EI.

Washington 10:22 19. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít