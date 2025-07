Trumpova cla by Německo vrátila do recese. Němci by pak tlačili na své české subdodavatele

Se Spojenými státy by se kvůli clům dohodl i za cenu ústupků. Čas na vyjednávání se ale krátí, varuje poradce České bankovní asociace a ekonom Miroslav Zámečník. Donald Trump na Evropu uvalil cla ve výši 30 procent, vyjednat dohodu bude možné do 1. srpna. „Teď cílíme na 10 procent a ještě nějaké úlevy, které si vzájemně poskytneme. Bylo by hezké, kdyby se to podařilo vyjednat,“ naznačuje pro Český rozhlas Plus. Osobnost Plus Praha 18:51 20. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Taková dohoda by podle něj vyhovovala jak Německu, tak Česku a nakonec i Francii. Naopak američtí představitelé Evropu varovali před odvetnými opatřeními – v odpovědi na ně by se americké clo ještě zvýšilo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Co čeká od dalšího vyjednávání mezi EU a USA? Poslechněte si celý rozhovor s ekonomem Miroslavem Zámečníkem

„Donald Trump jedná vyloženě z pozice síly, což je trochu zvláštní, to se mezi přáteli nedělá,“ hodnotí Zámečník.

Pokud by se nepodařilo sjednat kompromis, bude na evropské produkty platit 30procentní clo, které zvýší ceny výrobků, ale zároveň sníží marže a poškodí zdejší výrobu.

„Němci tvrdí, že újma by byla 0,7 procenta HDP, což by jako výpadek ekonomického růstu Německo zase vrátilo na práh recese,“ konstatuje ekonom. „V případě Česka je to složitější, protože Němci, kteří kompletují a vyvážejí pod svou značkou, mají mnohem vyšší marže nežli Češi, kteří jsou pro ně jenom subdodavatel.“

Dopady na českou ekonomiku by proto mohly být o něco menší, pokud by německé podniky nevyměnily české podniky za jiné subdodavatele komponentů.

„Je otázka, jak moc nás budou Němci mačkat. Protože se také může stát, že to čeští subdodavatelé nevydrží a budou vyřazeni z oběhu. Pak by nás to bolelo hodně,“ varuje Zámečník.

„Donald Trump jedná vyloženě z pozice síly, což je trochu zvláštní, to se mezi přáteli nedělá.“

Čím dražší, tím lepší

Americká cla mohou být pro Evropskou unii hrozbou, ale i příležitostí. Vyjednávat můžeme například díky regulacím importu zemědělských produktů nebo snížením dovozního cla na americká auta, jejichž odbyt je v Unii stabilně malý.

Problémem je, že americká strana o ústupky nemá zájem. Bezcelní obchod ve zpracovatelském průmyslu, který jim byl Marošem Šefčovičem nabídnut, nechtějí.

Komplikovaný je i postoj jednotlivých členských států sedmadvacítky ke Spojeným státům. Odlišná otevřenost tamnímu trhu podmiňuje umírněnost, nebo naopak radikalitu reakcí.

„Citlivá musí být třeba Itálie, která má vysokou expozici na Spojené státy. Giorgia Meloniová tlačí na smír zhruba stejně intenzivně jako Fridrich Mertz, který by ustoupil skoro za každou cenu,“ poukazuje Zámečník. „Francouzi se na to dívají úplně jinak. Tam má všechno charakter luxusního zboží a platí, že čím dražší, tím lepší.“

Evropa se stává irelevantní

Evropu kromě pohledu na americká cla štěpí i otázka zelené politiky a nového návrhu na emisní povolenky, které by výrazně zdražily benzín, naftu a plyn.

24:22 Evropa ať je pro USA partnerem, ne podřízeným, říká Farský. Dostál: Musíme udělat protitah vůči clům Číst článek

„Nemá dobrou logiku spekulovat, protože je to přímý rekurz na rozpočty domácností. Teď vyšla evropská statistika, kde je to malinký zlomek, ale hluboko do žlabu má docela dost Evropanů,“ upozorňuje Zámečník.

Zvýšení cen pohonných hmot a nákladů na vytápění domácností přitom zasáhne všechny. Poslední vyjednávání o emisních povolenkách ve Francii započalo protesty žlutých vest, tentokrát by se cena navýšila o více než jednou tolik.

„Češi na sobě nechají dříví štípat, ale čtyři koruny jsou dost. A to se stane. To už nás přibližuje otevřené revoltě. A vsaďte se, že ve Francii ta revolta bude,“ předpokládá Zámečník.

Revizi by podle něj potřeboval celý Green Deal. V současné podobě podle něj Evropanům pouze škodí, protože omezuje jejich konkurenceschopnost a neúměrně navyšuje výdaje.

12:32 Ekonom: Debata s USA je jak s hluchým. Trump tvrdí, že v Evropě nejsou americká auta, asi se nedíval Číst článek

„Stáváme se irelevantní a pácháme docela velkou újmu na spotřebě obyvatelstva a konkurenceschopnosti průmyslu. To není legrace,“ varuje. „I když si naplánujeme drastický pokles, sotva tím vykompenzujeme přírůstek emisí, který dělá Indie. Má to prvky naruby otočeného kolonialismu.“

Sdílená odpovědnost k planetě podle něj má smysl, ovšem Evropa musí koordinovat své kroky se zbytkem světa. Bez této spolupráce planetě nepomůže, sobě uškodí a ostatním je pouze pro smích, dodává Zámečník

Kde může Evropská unie ustoupit Trumpovi? Jak jsou ekonomicky rozdělené západní společnosti? A v jaké kondici převezme nová vláda zemi po volbách? Dozvíte se v záznamu celého rozhovoru výše.