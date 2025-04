Trumpova cla přinesou chaos a poškodí celosvětovou ekonomiku. Firmy jsou v nejistotě, popisuje Rafaj

Americký prezident Donald Trump oznámil zavedení cel na zboží z celého světa. Fakticky tím mění systém globálního obchodu, který fungoval po desetiletí a který Spojené státy pomohly vybudovat. Na zboží z Evropské unie mají být za týden uvalena cla ve výši 20 procent. „Chaos, který se vytvoří, bude jen poškozovat celosvětovou ekonomiku,“ je přesvědčený Jan Rafaj, prezident Svazu průmyslu a dopravy. Rozhovor Praha 19:25 3. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak dvacetiprocentní americká cla dopadnou na český průmysl?

Dopady mohou být velmi masivní, protože česká ekonomika z 85 procent exportuje. Většina exportu končí sice v evropských zemích, ale třeba jako subdodávka finálních celků například v automobilovém průmyslu známých značek, které potom v mnohých případech putují právě do Spojených států.

Dopady můžou být extrémní a budeme samozřejmě čekat, jak se bude situace vyvíjet dál.

To, co ve středu Donald Trump oznámil, je naprosto bezprecedentní. Nepamatují to ani naši otcové, dokonce ani naši dědové, protože to, co se odehrálo na začátku 20. století, bylo přece jenom trochu v jiném kontextu.

Na která odvětví u nás by cla mohla dopadnout nejtvrději?

Nejvíc se to dotkne automobilového průmyslu a strojírenství. Dotknou se i chemického průmyslu, farmacie. A mohou se dotknout ještě spousty dalších oblastí.

Problémové také je, že ze středečního vyjádření Donalda Trumpa není úplně jasné, jak přesně ta cla mají fungovat.

A zároveň to, co mně na tom asi vadilo nejvíc, byla kromě oznámení jednotlivých úrovní cel samotná forma projevu. Protože Trump se chlubí, jak se zná se všemi státníky po celém světě, a říká, že nyní bude očekávat, jak k němu budou postupně přicházet a jednat. Takže to vytvoří ještě větší chaos.

To je něco, co byznysu obecně neprospívá, protože vy musíte mít možnost predikovat prostředí – nemůžete hrát fotbal, když každých deset minut rozhodčí zapíská a zásadně změní pravidla hry.

Nejistota situace

Můžou vůbec firmy v tomto stavu nejistoty, který jste teď zmínil, činit zásadní rozhodnutí? Když není jasné, jestli výše cel zůstane taková, jak oznámil Trump?

Ještě před zavedením jsme viděli, že zejména v automobilovém průmyslu se odkládaly projekty, které byly plánované, vysoutěžené a měly začít třeba na začátku roku. V tuto chvíli bude odkládaní ta lepší varianta, pokud nebudou projekty zcela zrušeny.

Donald Trump říká, že láká firmy do Ameriky, že ti, kteří budou v Americe vyrábět, tak se budou mít dobře a jich se to nedotkne. Ale i tato oblast je ohrožená – pokud chcete dělat velkou investici a nemáte jistotu, jestli americké prostředí nakonec bude ochráněno tak, jak prezident říká, a jestli se podmínky se nebudou měnit i tam.

Prezident Donald Trump oznámil rozhodnutí uvalit dodatečné clo ve výši 10 % a také reciproční cla, která se budou vztahovat na hlavní obchodní partnery USA. Včetně EU, která bude podléhat 20 % recipročnímu clu.



Nehledě na to, že když jsme loni byli s ministrem průmyslu v Americe, tak jsme viděli, že jeden z největších problémů, který v současné době má americký trh, je nedostatek pracovníků.

Chaos, který se vytvoří, bude jenom poškozovat celosvětovou ekonomiku.

Propouštění zaměstnanců

Když už teď mluvíte o velkých dopadech i pro českou ekonomiku, hrozí v našich firmách propouštění?

My jsme už v některých firmách viděli propouštění v souvislosti s odkládáním některých projektů. Nepochybně k dalšímu propouštění dojde. Nechtěl bych tady vytvářet hezčí obraz, než který může nastat.

Logicky, pokud vám odvolají zakázky a bude méně exportu do USA, tak to bude znamenat snížení počtu některých pracovních míst.

Jak velký ten problém bude, bude nejdříve záležet zejména na tom, jak nakonec dopadne jednání se Spojenými státy. Za druhé, zda jednotlivé firmy dokážou najít nějakou výrobní alternativu. A za třetí, jak Evropu probudí tato situace, jestli začne opravdu budovat svou konkurenceschopnost.

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) v reakci na Trumpem oznámená cla řekl, že se na ně jeho úřad připravoval, aby dopady pro český průmysl byly pokud možno co nejmenší. Můžete to potvrdit?

Já tady nevidím žádný masivní program, který by měl řešit tuto situaci. Nicméně ano, Evropa se na to nějakým způsobem připravovala, protože to není nic nového. Donald Trump chtěl zvýšit cla podobně třeba už při prvním funkčním období.

Už to bylo těsně před zavedením a Evropa měla konkrétní proticelní opatření, která měla být zavedena, která tehdy zafungovala. V současné době Komise také jednala.

Rovněž jsou připravené reciproční kroky, které drží poměrně silné karty v rukách, a to jsou možná ta opatření, o kterých pan ministr Vlček hovoří. Protože jinak tady nevidím jiné diskuse a jiná opatření, které by měly pomoci firmám se transformovat nebo přeorientovat.

Co teď čekáte od Evropské komise?

Čekám, že ukáže Spojeným státům velmi silné karty a dá najevo, že je připravena s nimi hrát. A o to se bude vyjednávat, protože byznys je o jednání – o jednání se silnými kartami, ne o vyhrožování, kdo je silnější.

Ale je to o tom, že skutečně umíme hrát takticky. Zapojil bych do té hry daleko silnější vyjednavače, než máme nyní. To znamená silné osobnosti v celé Evropě, silné státníky celé Evropy.